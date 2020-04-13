"Это диверсия, е*ашить надо": копы оштрафовали попов за Вербное воскресенье

Полиция оштрафовала попов, которые нарушили карантин / Фото facebook.com/odesapolice

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что в Вербное воскресенье на троих священников были наложены административные штрафы.

"О вчерашнем скоплении людей в ряде церквей. Безответственность и неуважение к человеческому здоровью не имеет к Богу никакого отношения! Церковникам в 3-х случаях полицией вынесены админштрафы", - высказался Аваков на своей странице в Твиттере.

Кроме того, по словам Авакова, дела еще 12-и священнослужителей изучают правоохранители.

Отметим, в комментариях под сообщением Авакова, люди пишут, что нужно было просто закрыть церкви.

"У нас також свобода пересування для всіх громадян. Але парки ви позакривали, а церкви, де літні люди облизують ікони, - ні. То може це у вас совісті нема?", - пишет пользователь Сети.

"Позачиняйте всі церкви на час карантину, в церкві Бог не живе, лише носії вірусів", - пишет другой пользователь Сети.

"Все московитские церкви проводят службы. ВСЕ. это диверсия. а у ментов 3 протокола, пиз*ец", - пишет еще один пользователь Сети.

"Сеня, та їх ї*ашити треба, всім же по*уй на попів. А в тих бабла нємєряно, натрусити можна на ще одну силову структуру. Й оформити її, як святу Інквізицію - будуть як мусора, тільки попів трусить. Ото діло буде!", - высказался еще один пользователь Сети.

Читайте такжеБог не уберег: Киево-Печерскую Лавру закрыли на карантин из-за коронавирусаНапомним, в Вербное воскресенье, 12 апреля, в Украине верующие собрались возле храмов, несмотря на карантин.

При этом в Сеть выложили видео, на котором верующие в Ровно святят вербу возле Свято-Воскресенского собора УПЦ МП.

В то же время в Черновцах в Вербное воскресенье, несмотря на карантин, вблизи православных храмов образовались толпы людей.