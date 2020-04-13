Эпидемия коронавируса в Украине вспыхнет с новой силой: эксперт назвал причину

В Украине эпидемия коронавируса вспыхнет с новой силой, предупредил эксперт / УНИАН

Директор Центра исследований гражданского общества Виталий Кулик считает, что в Украине на Пасху 2020 возле храмов можно ожидать огромные толпы, из-за активности людей на праздник эпидемия смертоносного коронавируса в стране вспыхнет с новой силой.

Ситуацию на Пасху в нашей стране можно будет описать тремя словами "отвага", "слабоумие" и "мракобесие", сообщил эксперт Главреду.

Собеседник предупредил, что в конце апреля стоит ожидать новую волну эпидемии и увеличение заболеваемости коронавирусом в несколько раз.

"Мы можем ожидать огромные толпы людей возле храмов (на Пасху – Ред.)... Можем не сомневаться, что все это приведет к вспышке эпидемии в Украине с новой силой. Врачи это тоже признают... после Пасхи, в конце апреля, стоит ожидать новой волны эпидемии и скачок заболеваемости в несколько раз", – заявил он.

Читайте такжеЛяшко назвал возможную дату пика коронавируса в УкраинеНапомним, новый коронавирус бушевал в китайском городе Ухань, а потом распространился по миру. Была введена пандемия.

Из-за коронавируса в Украине ввели карантин и режим чрезвычайной ситуации. В Вербное воскресенье толпы верующих нарушили карантин – собрались возле храмов.

Коронавирус в Украине 13 апреля по состоянию на утро нашли у свыше 3 тысяч человек, 93 заболевших умерли.