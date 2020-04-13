В Киево-Печерской Лавре от коронавируса умер второй монах

Киево-Печерская лавра / УНИАН

Вторая смерть от коронавируса 14 апреля зафиксирована среди представителей Киево-Печерской Лавры, где накануне произошла вспышка заболевания из-за игнорирования священнослужителями правил карантина.

Как сообщает Громадське ТБ со ссылкой на слова митрополита УПЦ МП Климента, умер 47-летний иеродиакон Наум.

Уточняется, что накануне он был непосредственно из монастыря госпитализирован в Александровскую больницу Киева. У него ранее был диагностирован сахарный диабет, болезни сердца, а после инфицирование долгое время держалась высокая температура. Наличие вируса подтвердил тест. В больнице он находился в тяжелом состоянии, однако спасти медиках священнослужителя не удалось.

Читайте такжеБог не уберег: Киево-Печерскую Лавру закрыли на карантин из-за коронавируса"За минувшие сутки двое погибших. Это люди из Киево-Печерской лавры. Один – 73-летний, другой – 47-летний. Были госпитализированы. Оба находились в тяжелом состоянии. Один был подключен к ЭКМО. Умерли в больнице", - сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Напомним, ранее архимандрит Киево-Печерской лавры Нектарий умер в Александровской больнице в Киеве от коронавируса.

Как ранее сообщалось, из 44 духовников Киево-Печерской лавры 30 получили положительные результаты тестов на коронавирус, которые провели 4 апреля.