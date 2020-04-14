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Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных 14 апреля приблизилось к новой психологической отметке

14 апреля 2020, 06:54

Во всем мире смертоносный вирус заразил уже почти два миллиона человек.

коронавирус
Коронавирус продолжает заражать и убивать людей / Фото pixabay.com

По состоянию на утро вторника, 14 апреля,  коронавирус Ковид-19 заразил уже более 1,92 миллиона  человек во всем мире. Кроме того,  снова увеличилось число жертв китайского вируса - их теперь почти 120 тысяч. 

Все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса, читайте в материале Главреда. 

Коронавирус - статистика заболеваний в мире

По состоянию на 6 утра вторника, 14 апреля, в мире зарегистрировали 1 920 618 случаев заражения коронавирусом. При этом 119 687 человек стали жертвами коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику коронавируса по всему миру и отдельным странам.

США продолжают удерживать первенство по числу случаев заражения вирусом – там их 582 607.  За сутки число инфицированных возросло на более 25 тысяч человек. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило уже 23 628 человек.

На втором месте по количеству обнаруженных случаев заболевания коронавирусом находится Испания - там вирус подхватили 170 099 человек. От болезни умерли 17 756 пациентов.

Италия, как и прежде, находится на третьем место по числу инфицированных - в стране зарегистрировали 159 516 пациентов с коронавирусом.  Общее число смертей составляет 20 465. 

Коронавирус во Франции с начала вспышки эпидемии убил 14 тысяч 986 человек. Общее число зараженных по состоянию на утро 14 апреля составляет 137 877 человек.  

Суровые ограничительные меры из-за пандемии коронавируса во Франции продлили до 11 мая. Об этом заявил президент Эммануэль Макрон, передает CNN. По его словам, границы будут закрыты до 11 мая. Детские сады и школы в стране начнут открываться "постепенно" с 11 мая. 

Коронавирус - статистика 14 апреля
Коронавирус - статистика 14 апреля / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине 

По состоянию на утро понедельника, 13 апреля, в Украине подтверждены уже 3102 случая заражения COVID-19. За сутки были зарегистрированы 324 новых подтвержденных случая. 

При этом жертвами Ковид-19 стали 93 человека. 97 пациентов в Украине побороли болезнь - повторное лабораторное исследование не выявило вирус в организме.

Карантин в Украине 

Из-за пандемии коронавируса в Украине объявили карантин. Сначала власти решили ввести карантин с 12 марта до 3 апреля, а потом в Украине продлили карантин до 24 числа и ввели режим чрезвычайной ситуации.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что при снижении динамики заболеваемости коронавирусом Кабмин планирует в конце апреля начать послабление карантинных мер в Украине.

9 апреля заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко  заявил, что карантин в Украине может быть ослаблен до 24 апреля.

Позже премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в мае Украина должна выйти на работу, и рассказал о стратегии выхода Украины из карантина, введенного из-за пандемии коронавируса COVID-19.

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