УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Ляшко рассказал, когда украинцев начнут массово тестировать на коронавирус

14 апреля 2020, 10:34

Главный санитарный врач заявил, что ранее на всех этапах в Украине тестирование было низким, так как таким был алгоритм ВОЗ.

Ляшко
Ляшко рассказал о тестировании украинцев на коронавирус / УНИАН

Когда в Украине наступит пик распространения китайского вируса, тогда людей будут больше тестировать на коронавирус, рассказал заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, если Украина дойдет до такого пика, как сегодня в Италии, в Испании, в США, то количество тестов и у нас будет больше.

"Потому что будет больше людей с лихорадкой, больше пневмоний, больше тестов будет приходить в лаборатории. Будет больше определяться больных, будет тестироваться больше контактных. Все остальные - самоизоляция, и при появлении симптомов", - сказал Ляшко в интервью УП.

Ляшко согласился, что ранее на всех этапах в Украине тестирование было низким, в то же время он уточнил, что Минздрав работал "по алгоритму Всемирной организации здравоохранения".

"Ошибка это или не ошибка - это мы оценим позже, когда будем проводить исследования, используя даже те же экспресс-тесты. По алгоритмам ВОЗ: сначала вы тестируйте на грипп, гриппоподобные заболевания, аденовирусы, а после того, если нет положительного результата, передавайте материалы на коронавырусную болезнь в референс-лаборатории", - отметил главный санитарный врач.

Ляшко подчеркнул, что именно поэтому на этапе, когда человеку ставили диагноз грипп, далее тестирование на коронавирус не проводилось.

"Когда оказались случаи коинфекции (сочетались и грипп, и коронавирусная болезнь), был изменен алгоритм ВОЗ, мы изменили также алгоритм Минздрава по тестированию", - особо подчеркнул Ляшко.

При этом Ляшко говорит, что Украина не может тестировать людей, как в Южной Корее, по объективным причинам.

"Корея - поставщик тестов. Они обеспечили 15000 тестов в сутки и пошли по направлению массового тестирования. Если бы у нас была такая экономика, система здравоохранения и такое количество производителей собственных тестовых систем, мы, может, пошли бы тоже по такому примеру. Все остальное, что рассказывают о других странах, это неправда, поскольку каждая страна, начиная тестировать, тестировала как и мы", - добавил Ляшко.

Читайте такжеЛяшко назвал возможную дату пика коронавируса в УкраинеНапомним, ранее сообщалось, по состоянию на утро вторника, 14 апреля, в Украине подтверждены уже 3372 случая заражения COVID-19. За сутки были зарегистрированы 270 новых подтвержденных случаев.

При этом жертвами Ковид-19 стали 98 человек: из них 51 - мужчины и 47 - женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

коронавирус новости коронавирус коронавирус в Украине Виктор Ляшко новости Украины Минздрав ВОЗ
Сейчас вы просматриваете новость «Ляшко рассказал, когда украинцев начнут массово тестировать на коронавирус». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

10:42
Опасный бизнес: почему церкви нужно закрыть на карантин
10:34
Ляшко рассказал, когда украинцев начнут массово тестировать на коронавирус Видео
10:27
Валютные качели: маятник курса доллара качнулся в другую сторону
10:01
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных 14 апреля приблизилось к новой психологической отметке
09:56
В ВОЗ рассказали, возможно ли рецидивное заражение китайским коронавирусом
09:48
Британские ученые нашли больное место коронавируса Видео
09:37
Почти 300 новых заражений: МОЗ опубликовал свежие данные о ситуации с COVID-19 в Украине
09:22
Карантин в Украине: продуктовым рынкам снова запретят работать Видео
09:05
Страшный сон коронавируса: Китай разрешил испытание на людях двух вакцин Видео
08:49
В России во время онлайн урока школьникам показали порно
08:45
Как украинцы сами толкают власть на "закручивание гаек" мнение
08:28
Где нас ждет уханьская зараза: медик назвал самые опасные места Видео
08:04
Прокуратура подготовила новый удар по Черновол: что случилось
07:36
Сколько больных COVID-19 выдержит медицинская система Украины: в МОЗ назвали цифру Видео
07:02
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: теплая тайна, губительный азарт и новое знакомство Видео
06:53
Закрытие границ на полгода-год: в Украине выживут не все мнение
06:38
Модные поздравления со светлой Пасхой 2020 – коллегам и клиентам
06:29
Аналитик спрогнозировал новый курс доллара в Украине
06:17
Чистий четвер 2020 – що потрібно робити, картинки й вітання на свято
06:02
В моде удачная немецкая стрижка из 1920-х: как подстричь каре дома - фото Фото
05:40
В моду пришел французский маникюр из 90-х: как сделать френч дома - фото Фото
05:06
Самая мощная магнитная в апреле ударит на Пасху 2020 – как спастись Видео
04:33
Почему нельзя пить кофе во время пандемии: ученые рассказали об опасности
03:52
Доктор Комаровский рассказал, стоит ли тратить время на секс на карантине
03:11
Как испечь идеальный кулич на Пасху: главные секреты приготовления и выпекания Видео
02:29
Диетолог объяснила, какая первая зелень полезна для организма Видео
01:41
Apple хочет существенно изменить дизайн iPhone в 2020 году
00:55
Ученые выяснили, почему женщины отказываются от регулярного секса
00:39
Дым с пожаров в Чернобыле ветер гонит к Киеву Видео
00:18
Глава МОЗ Степанов пояснил высокую смертность от Covid-19 на Прикарпатье Видео
00:00
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: пинок по кошельку, подножки злопыхателей и "взрыв" Видео
13 апреля, понедельник
23:56
Гомосексуализм, как причина Covid-19: ЛГБТ-организация подала в суд на Филарета Видео
23:45
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 13 апреля
23:21
В полиции задержали мужчину, причастного к пожару в Чернобыле Видео
23:02
Заворотнюк впервые после болезни появилась в Instagram
22:59
Карантин в Украине: у Авакова разъяснили, зачем носить паспорт и будут ли штрафовать
22:30
Вкусное и красивое пасхальное меню: что приготовить на Пасху 2020 Фото Видео
22:29
Прививка БЦЖ спасет от жуткого коронавируса: врач назвал одно условие
22:26
Лукашенко опровергает смерть людей в Беларуси только от коронавируса Видео
22:23
14 апреля – какой праздник: Великий вторник и День Марии Египетской Видео
22:05
Милаха-порноактриса порадовала фанатов сексапильным телом на фото Фото
22:00
Доберется ли пожар в зоне ЧАЭС до хранилищ с радиационными отходами - ответ МВД
21:42
В Киево-Печерской Лавре от коронавируса умер второй монах Видео
21:41
Journey, один из лучших эксклюзивов PlayStation, наконец-то выйдет в Steam
21:29
"Ох*енеть": новые подробности о состоянии Надежды Бабкиной
21:00
Від пацанки до панянки 4 сезон 9 выпуск - кто ушел
20:59
Пасхальная корзина: какие продукты можно святить, а какие категорически запрещено
20:50
"Обосс*лся от смеха": Кашпировский оздоравливает онлайн при эпидемии коронавируса Видео
20:45
Экс-главный охранник Ельцина рассказал о заговоре против Путина Видео
20:28
Это навсегда: ВОЗ шокировала заявлением о медицинских масках
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять