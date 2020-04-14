Ляшко рассказал, когда украинцев начнут массово тестировать на коронавирус

Ляшко рассказал о тестировании украинцев на коронавирус / УНИАН

Когда в Украине наступит пик распространения китайского вируса, тогда людей будут больше тестировать на коронавирус, рассказал заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, если Украина дойдет до такого пика, как сегодня в Италии, в Испании, в США, то количество тестов и у нас будет больше.

"Потому что будет больше людей с лихорадкой, больше пневмоний, больше тестов будет приходить в лаборатории. Будет больше определяться больных, будет тестироваться больше контактных. Все остальные - самоизоляция, и при появлении симптомов", - сказал Ляшко в интервью УП.

Ляшко согласился, что ранее на всех этапах в Украине тестирование было низким, в то же время он уточнил, что Минздрав работал "по алгоритму Всемирной организации здравоохранения".

"Ошибка это или не ошибка - это мы оценим позже, когда будем проводить исследования, используя даже те же экспресс-тесты. По алгоритмам ВОЗ: сначала вы тестируйте на грипп, гриппоподобные заболевания, аденовирусы, а после того, если нет положительного результата, передавайте материалы на коронавырусную болезнь в референс-лаборатории", - отметил главный санитарный врач.

Ляшко подчеркнул, что именно поэтому на этапе, когда человеку ставили диагноз грипп, далее тестирование на коронавирус не проводилось.

"Когда оказались случаи коинфекции (сочетались и грипп, и коронавирусная болезнь), был изменен алгоритм ВОЗ, мы изменили также алгоритм Минздрава по тестированию", - особо подчеркнул Ляшко.

При этом Ляшко говорит, что Украина не может тестировать людей, как в Южной Корее, по объективным причинам.

"Корея - поставщик тестов. Они обеспечили 15000 тестов в сутки и пошли по направлению массового тестирования. Если бы у нас была такая экономика, система здравоохранения и такое количество производителей собственных тестовых систем, мы, может, пошли бы тоже по такому примеру. Все остальное, что рассказывают о других странах, это неправда, поскольку каждая страна, начиная тестировать, тестировала как и мы", - добавил Ляшко.

Читайте такжеЛяшко назвал возможную дату пика коронавируса в УкраинеНапомним, ранее сообщалось, по состоянию на утро вторника, 14 апреля, в Украине подтверждены уже 3372 случая заражения COVID-19. За сутки были зарегистрированы 270 новых подтвержденных случаев.

При этом жертвами Ковид-19 стали 98 человек: из них 51 - мужчины и 47 - женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).