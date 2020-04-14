"Пашка, продай мерседес": в Сети глумятся над УПЦ МП из-за коронавируса

Закрытая на коронавирусный карантин Киево-Печерская Лавра / УНИАН

Новость о том, что ряды священнослужителей бывшей УПЦ (МП) массово выкашивает китайский коронавирус Covid-19 вызвала поток глумливых шуток и издевательских комментариев в украинском сегменте социальной сети Facebook.

"Русская церковь всегда помогала короне", - напомнил о давней связи таковой церкви с властями (тянущейся еще со времен царского дома Романовых) журналист Айдер Муждабаев.

"Пашка, продай мерседес", - лукаво предложил одному из верхушки бывшей УПЦ МП митрополиту Павлу решить проблемы церкви с деньгами (возникшие из-за коронавирусного карантина) не сбором пожертвований с мирян, а продажей элитного автомобиля эксперт и колумнист Леонид Швец.

Известный интернет-карикатурист Богдан Процишин попросту изобразил митрополита Павла с молекулой китайского коронавируса на пышном головном уборе. "Корономиряне МП", - подписал он карикатуру.

Другой известный карикатурист, Сергей Елкин, выложил в Сеть новый рисунок - на котором изображен священнослужитель, машущий кадилом в виде той же самой молекулы китайского коронавируса.

Напомним, накануне, в понедельник, 13 апреля, во время традиционного онлайн-брифинга киевский мэр Виталий Кличко рассказал, что Киево-Печерская Лавра закрыта на карантин. В ней официально было подтверждено более девяноста случаев заболевания китайским коронавирусом (Covid-19).

До этого сообщалось о том, что архимандрит Киево-Печерской лавры Нектарий скончался от последствий коронавируса в столичной Александровской больнице.