В Украине наступает пик эпидемии коронавируса: Ляшко сделал важное заявление

Виктор Ляшко рассказал о пике эпидемии коронавируса в Украине / УНИАН

Если смотреть на сценарий развития болезни, то 14-17 апреля в Украине должен начинаться пик заболеваемости коронавирусной болезнью, заявил заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Поэтому мы делаем все возможное для того, чтобы на 14-17 апреля, плюс-минус три дня, мы зашли с как можно меньшим количеством инфицированного населения. У нас религиозные праздники длятся 2 недели. Если не будем придерживаться карантинных мероприятий, то у нас будет ще больше случаев заражения", - объяснил Ляшко.

Кроме того, главный санитарный врач Украины выразил беспокойство, что на Пасху украинцы будут больше контактировать, что может увеличить количество случаев заражения.

"Мало того, что у нас пик начнется 14-17 апреля, так у нас будет дополнительная встреча, дополнительный контакт, и это еще будет один инкубационный период, и вместо того, чтобы 24 апреля начать выходить из карантина уже поэтапно, мы будем смотреть на динамику и жаловаться на правительство, которое нас неправильно отправило на карантин", - рассказал Ляшко в интервью "УП.Життя".

По словам Ляшко, многое сейчас зависит от самих граждан, и призвал их соблюдать правила карантина.

Читайте такжеЛяшко рассказал, когда украинцев начнут массово тестировать на коронавирусНапомним, ранее сообщалось, по состоянию на утро вторника, 14 апреля, в Украине подтверждены уже 3372 случая заражения COVID-19. За сутки были зарегистрированы 270 новых подтвержденных случаев.

При этом жертвами Ковид-19 стали 98 человек: из них 51 - мужчины и 47 - женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).