В Минздраве рассказали, каким лекарством обеспечат больных коронавирусом

Глава Минздрава Максим Степанов / УНИАН

Руководитель украинского Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил о том, что Кабинет министров будет обеспечивать лекарственным препаратом Плаквенил только тех украинцев, кто согласится на лечение от коронавируса с его помощью.

Соответствующее заявление он сделал во вторник, 14 апреля, во время брифинга для представителей СМИ.

"Он [препарат Плаквенил - Главред] может использоваться исключительно под наблюдением врачей и в условиях медицинского учреждения. Также использование этого препарата очень четко прописано относительно предоставления информированного согласия пациента для лечения этим препаратом. Никакого процесса самолечения такого рода лекарственными средствами быть не может", - подчеркнул Степанов.

Кроме того, глава Минздрава рассказал - после того, как Плаквенил внесут в программу Доступные лекарства, Кабмин будет обеспечивать лекарством всех украинцам, кто пожелает его использовать в борьбе организма с коронавирусом.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов озвучил свежий прогноз по поводу того, когда в Украине начнется постепенное ослабление коронавирусного карантина. По словам чиновника, такая мера будет применена сразу после того, как эпидемиологическое состояние в Украине начнет двигаться в позитивную сторону (но никак не раньше Пасхи - Воскресения Христова).

До этого глава Минздрава объяснил достаточно высокий уровень смертности от китайского коронавируса Covid-19 на Прикарпатье. По его словам, все умершие пациенты находились в группе риска (по возрасту либо медицинским показателям) или же сильно затянули с обращением к врачам.