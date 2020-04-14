Коронавирус начал оккупацию Николаевской области: подробности

Коронавирус начал оккупацию Николаева / Reuters

Николаевщина, которой еще на прошлой неделе жители других областей Украины из-за отсутствия коронавируса завидовали, медленно, но уверенно, пополняет ряды зараженных. Чуда не случилось, в регионе обнаружили очаг уханьской заразы.

По состоянию на 14 апреля в Николаевской области зарегистрировано 14 подтвержденных случаев коронавируса, все они обнаружены в Вознесенском районе.

"14.04.2020 выявлено 9 новых случаев. Из них 2 человека живут в с. Вороновка, 6 человек из г. Вознесенская (4 из одной семьи) и 1 человек из с. Прибужани. Указанные лица относятся к тесному кругу общения", - сказано в сообщении Николаевской ОГА.

Вместе с тем, за медицинской помощью обратились 4 пациента с подозрением на COVID-19, из них 1 человек госпитализирован в КНП "Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней", остальным назначено амбулаторное лечение. Еще 14 человек проверяют на коронавирус.

Отметим, заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью УП рассказал, что проблема в том, что в Николаевской области врачи на местах работали по старым алгоритмам МОЗ, хотя высшее руководство области было осведомлено в том, что алгоритмы тестирования изменились.

"То есть обновление немного прошли мимо определенных людей, где была нарушена коммуникация. Сейчас подсказали им, как наладить алгоритмы. Если не будет увеличиваться количество тестирований, направим еще раз бригаду, и проверка будет уже жестче", - сказал Ляшко.

Читайте такжеПасха решит судьбу эпидемии Ковид-19 в Украине: Зеленский сделал громкое заявлениеНапомним, ранее в Николаевскую область нагрянула комиссия из Министерства здравоохранения, чтобы проверить информацию об отсутствии в регионе людей, зараженных коронавирусом Covid-19. В результате проверки факты подтвердились, и Николаевская область осталась единственной, где нет ни одного случая заражения коронавирусом.

После этого соцсети взорвались мэмами на тему отсутствия коронавируса в Николаеве и области, связав произошедшее с отсутствием асфальта, с общей ситуацией в городе и даже наделив город суперсилой против коварного вируса.