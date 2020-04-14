Коронавирус в Киево-Печерской лавре – что там творится прямо сейчас / lenta-ua.net

После того, как в Киево-Печерской лавре зафиксировали коронавирус, верхнюю часть лавры закрыли для посещения туристов и верующих. А с 4 апреля аналогично закрыты и ворота нижней лавры. По всей лавре объявлен карантин.

Еще 22 марта воскресную службу священники провели в закрытом режиме, то есть без участия прихожан.

Теперь все богослужения смотреть можно онлайн. Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский) уже призвал и пасхальное богослужение смотреть онлайн или по телевизору (на каналах Интер и Украина).

"Тесты на коронавирус сдали все насельники обители, у которых были замечены даже слабые симптомы ОРВИ, вне зависимости от общего самочувствия. Те, у кого подтвердился COVID-19, самоизолировались. Во всех помещениях провели дезинфекцию. Ограничили количество людей на трапезе. Богослужения проводились в закрытом режиме", – сообщили в лавре.

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел заверил, что он и братия усиленно молятся о прекращении пандемии. Он также поблагодарил медработников за их борьбу с коронавирусом и правоохранителей, которые обеспечивают правопорядок возле и в самой лавре.

Напомним, 13 апреля в Киево-Печерской Лавре от коронавируса умер второй монах. Священнослужитель был госпитализирован в Александровскую больницу.

Как сообщалось, из 44 духовников лавры 30 получили положительные результаты тестов на коронавирус, которые провели 4 апреля. Между тем, по словам мэра, в Киево-Печерской лавре медобследование прошли 230 служителей и 68 студентов духовной семинарии.

По состоянию на утро вторника, 14 апреля, коронавирус Ковид-19 заразил уже более 1,92 миллиона человек во всем мире. По состоянию на 14 апреля, количество зараженных коронавирусом в Киеве возросло до 551 человек.