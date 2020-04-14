В группе риска: от каких болезней умирают зараженные коронавирусом украинцы

В Минздраве отметили, что в первую очередь от осложнений коронавируса умирают люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
От жуткого коронавируса, который уверенно шагает по нашей стране, чаще всего умирают украинцы с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
По данным ЦОЗ, из 98 зафиксированных случаев смерти среди украинцев, 79% граждан имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и ожирение.
В целом доля болезней составляла (одна или несколько):
- сердечно-сосудистые - 74%;
- совмещенные заболевания - 29%;
- сахарный диабет - 22%;
- заболевания легких - 9%;
- новообразования - 8%;
- заболевания почек - 7%.
В настоящее время показатель смертности в Украине составляет 2,9%. Кроме того, умерли 7 медицинских работников, добавили в ЦОЗ.
Коронавирус в Украине
Как ранее писал Главред, по состоянию на утро понедельника, 13 апреля, в Украине подтверждены уже 3102 случая заражения COVID-19. За сутки были зарегистрированы 324 новых подтвержденных случая. Об этом свидетельствуют свежие данные МОЗ.
При этом жертвами Ковид-19 стали 93 человека. 97 пациентов в Украине побороли болезнь - повторное лабораторное исследование не выявило вирус в организме.
Также напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в мае Украина должна выйти на работу, и рассказал о стратегии выхода Украины из карантина, введенного из-за пандемии коронавируса COVID-19.