В группе риска: от каких болезней умирают зараженные коронавирусом украинцы

ОТ каких болезней умирают больные коронавирусом / УНИАН

От жуткого коронавируса, который уверенно шагает по нашей стране, чаще всего умирают украинцы с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

По данным ЦОЗ, из 98 зафиксированных случаев смерти среди украинцев, 79% граждан имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и ожирение.

В целом доля болезней составляла (одна или несколько):

сердечно-сосудистые - 74%;

совмещенные заболевания - 29%;

сахарный диабет - 22%;

заболевания легких - 9%;

новообразования - 8%;

заболевания почек - 7%.

В настоящее время показатель смертности в Украине составляет 2,9%. Кроме того, умерли 7 медицинских работников, добавили в ЦОЗ.

Коронавирус в Украине

Как ранее писал Главред, по состоянию на утро понедельника, 13 апреля, в Украине подтверждены уже 3102 случая заражения COVID-19. За сутки были зарегистрированы 324 новых подтвержденных случая. Об этом свидетельствуют свежие данные МОЗ.

При этом жертвами Ковид-19 стали 93 человека. 97 пациентов в Украине побороли болезнь - повторное лабораторное исследование не выявило вирус в организме.

Также напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в мае Украина должна выйти на работу, и рассказал о стратегии выхода Украины из карантина, введенного из-за пандемии коронавируса COVID-19.