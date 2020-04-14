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На Волыне от коронавируса без симптомов умер 19-летний парень

14 апреля 2020, 23:56

Юноша болел сахарным диабетом.

коронавирус
Коронавирус унес жизнь 19-летнего парня / Фото: Reuters

В Луцком районе Волынской области внезапно, без сопутствующих симптомов, умер 19-летний парень, у которого уже впоследствии диагностировали Covid-19.

Как сообщает местной издание Волынь 24, юноше делали рентген во время лечения, однако пневмонию он не показал.

"Это пациент с тяжелым сахарным диабетом. Лечился от диабета, от осложнений. И рентген делали, насколько я знаю, но в последний день поднялась температура", - сказал глава управления охраны здоровья местной ОГА Игорь Ващенко.

Во время госпитализации у парня отсутствовали симптомы, его лечили от осложнений диабета, что ранее делали не раз, поскольку форма заболевания у него была сложной. Тест на коронавирус сделали уже после смерти, и он оказался положительным.

Всего на Волыне зафиксировано четыре летальных случая от коронавируса Covid-19.

Напомним, в ВОЗ заявили, что коронавирус убивает в 10 раз больше людей, чем свиной грипп.

Ранее в авторитетном научном журнале The Lancet сообщили, что официальные цифры распространения пандемии коронавируса могут быть занижены – такие результаты исследования Геттингенского университета (Германия).

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