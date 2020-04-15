Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 15 апреля

Коронавирус убил уже почти 127 тысяч человек/ Фото pixabay.com

По состоянию на утро среды, 15 апреля, коронавирус Ковид-19 заразил уже более 1,98 миллиона человек во всем мире. Кроме того, снова увеличилось число жертв китайского вируса - их теперь почти 127 тысяч.

Все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса, читайте в материале Главреда.

Коронавирус - статистика заболеваний в мире

По состоянию на 6 утра среды, 15 апреля, в мире зарегистрировали 1 981 239 случаев заражения коронавирусом. При этом 126 681 человек стал жертвой коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику коронавируса по всему миру и отдельным странам.

США продолжают удерживать первенство по числу случаев заражения вирусом – там их 609 240. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило уже 26 033 человек.

На втором месте по количеству обнаруженных случаев заболевания коронавирусом находится Испания - там вирус подхватили 174 060 человек. От болезни умерли 18 255 пациентов.

Италия, как и прежде, находится на третьем место по числу инфицированных - в стране зарегистрировали 162 488 пациентов с коронавирусом. Общее число смертей составляет 21 067.

Коронавирус - статистика 15 апреля / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро вторника, 14 апреля, в Украине были подтверждены 3372 случая заражения COVID-19. За сутки были зарегистрированы 270 новых подтвержденных случаев. О

При этом жертвами Ковид-19 стали 98 человек: из них 51 - мужчины и 47 - женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%). В общем, 119 человек уже выздоровели.