Пожар в Чернобыльской зоне играет на руку коронавирусу - эколог Ратушная

Огонь в Чернобыльской зоне потушили, но деревья тлеют до сих пор / mns.gov.ua

​Більше десяти днів тривала пожежа у Чорнобильській зоні. Загасити її вдалося тільки напередодні, 14 квітня, коли природа змилувалася і нарешті пішов дощ. До того часу пожежники цілодобово боролися зі стихією як на землі, так і з повітря, залучаючи спецавіацію. За даними ДСНС станом на 15 квітня, у Чорнобильській зоні спостерігається незначне тління лісової підстилки окремими осередками. Утім, тільки за ці десять днів пожежа у Чорнобилі, яку вже охрестили найбільшою за всі часи незалежності, встигла знищити 30 відсотків туристичних об'єктів а також навколишні села. Вогонь також близько підбирався до самої ЧАЕС та славнозвісного Рудого лісу, де фіксували найбільше забруднення радіацією.

В інтерв’ю Главреду експертка з питань промислового забруднення Центру екологічних ініціатив "Екодія" Марина Ратушна розповіла про те, як скоро згасне пожежа у Чорнобильській зоні та чим небезпечне тління, чи може вогонь дійти до ядерних сховищ і мати масштаби катастрофи 30-річної давнини, наскільки велика загроза здоров’ю людей і як забруднення повітря від пожежі може погіршити ситуацію з поширенням коронавірусу.

- Попри дощ, пожежа навколо Чорнобиля не вщухала. Наскільки критична наразі ситуація із радіаційним фоном, бо є інформація про те, що в епіцентрі пожежі він перевищував норму?

- Стосовно пожежі і дощу хочу сказати, що відповідно до інформації станом на ранок середи, відкритого вогню немає, але спостерігається незначне тління лісової підстилки. Радіаційний фон у Києві та області у межах норми. Якщо ж говорити про осередок, то підвищений рівень можна пояснити наслідками аварії ЧАЕС, оскільки радіація лишилася після неї і нікуди не зникла.

Марина Ратушная / ГО "Екодія"

- Наскільки небезпечне тління лісу, яке подекуди ще триває?

- Треба розуміти, що є два види пожеж – верхова та низова. Низову, тобто коли горять чагарники, листя загасити значно легше на відміну від верхової, коли вогонь перекидається з крон дерев. Кількома днями раніше у Чорнобильській зоні була саме верхова пожежа. Але тління критичне тим, що цей процес спричиняє більше виділення диму, якщо, наприклад, тліє сухе листя. У 1986 році з реактору вилетів радіаційний пил і його часточки осіли у ґрунті і на рослинах. Коли виникла пожежа, ці часточки вивільнилися з рослин, які їх поглинали, і піднялися вверх гарячим повітрям разом із попелом та пилом. На процес їх перерозподілу має вплив вітер. Як ми бачили на знімках, напередодні хмара забрудненого повітря рухалась у сторону Києва. Читайте такжеПандемия коронавируса-2: инфекционист назвал сроки нового глобального карантина

- Загалом, скільки часу може знадобитися для гасіння, адже судячи з фото з пожежниками, ситуація з їх оснащенням не надто втішна. Чи може вогонь знову вийти з-під контролю і чим це може загрожувати?

- Ще на початку пожежі у ДСНС стверджували, що для гасіння знадобиться кілька днів. Та, як ми бачимо, минуло вже 10 днів. Коли саме можна буде загасити пожежу і як скоро, насправді, спрогнозувати важко, бо на це впливає і погода також. За останніми даними погода, а саме дощ, сприяли перемозі над пожежею.

- Напередодні з’являлася інформація про те, що вогонь загрожує ядерним відходам, та у МВС заспокоюють, мовляв, це не так. Чи може вогонь дійсно дійти до схрону ядерних відходів і чи може це загрожувати можливим повторенням подій 30-річної давнини?

- Не беруся давати оцінку, чи може вогонь дійти до сховища, ми бачимо, що ДСНС робить все можливе, щоб цього не відбулося. Сховища радіоактивних відходів - це об’єкт підвищеної небезпеки, тому і заходи для їх безпечного зберігання, в тому числі протипожежні, вживаються посилені. Та навіть якщо вогонь туди дійде, наслідків, як у 1986-му, бути не повинно.

- Чи може влада просто не повідомляти про підвищений фон, аби не лякати людей, як це робили у 1986 році? Бо не дуже у це віриться, зважаючи на те, що повідомляли про пожежу у Рудому лісі та інших локаціях, де також фіксували підвищення рівня радіації?

- Я би тут не стала розганяти паніку серед людей і вважаю, що цифри відповідають дійсності. Інших достовірних джерел щодо рівня радіаційного фону ми не маємо.

- В Україні в останні роки дуже суттєво змінився клімат - він став більш сухим. Чи є ризик того, що подібні пожежі можуть стати звичним явищем? Як цьому можна протидіяти, що потрібно зробити для цього?

- Минулого року в Україні було зафіксовано 17 тисяч пожеж. Цього року через зміну клімату, аномальну зиму і малу кількість опадів у лісі утворюються багато легкозаймистих матеріалів, які за умови необережного поводження з вогнем або сезонних підпалів сухої трави, листя вогонь починає поширюватись і його дуже важко зупинити. Як наслідок, можуть горіти будинки і ліси. За статистикою, тільки за минулий тиждень на Київщині було зафіксовано 550 пожеж в екосистемах, більшість з яких пов’язана саме із такими сезонними явищами. Бо у людей є уявлення, що легше спалити траву та листя, аніж наприклад його компостувати. Такі дії навпаки руйнують родючий шар землі. Саме це і стало передумовою для внесення до парламенту ще у жовтні минулого року закону про підвищення штрафів, але тоді його не ухвалили.

Цієї весни депутати повернулись до його розгляду та ухвалили два дні тому, згідно з яким у десятки разів підвищилися штрафи за підпали та пошкодження лісу через необережне поводження з вогнем. Зараз цей законопроект знаходиться на підписі у президента, як тільки президент підпише, він вступить в силу. Але тут виникає питання – чи буде він дієвим. Штрафи-штрафами, але треба, щоб закон виконували. Має бути невідворотність покарання у разі порушення законодавства. Ось такі підпали наносять суттєву шкоду природі. Від пожеж в лісах страждають і помирають дикі тварини. Зменшується кількість їх популяції. Крім того, дерева протягом свого життя накопичують вуглекислий газ і коли вони згорають, то він викидається в атмосферу. І оскільки вуглець належить до парникових газів, то такі викиди можуть мати негативний вплив на зміну клімату. Що стосується інших способів боротьби з пожежами, то цим в масштабах України повинно займатися державне лісове агентство. А в зоні відчуження ЧАЕС - Державне агентство з управління зоною відчуження.

Читайте такжеПосле карантина у Украины будет 2-3 месяца передышки, а потом все начнется сначала - инфекционист Курпита

- Скільки часу потрібно екосистемі для відновлення, принаймні, до тих масштабів, які були до пожежі? Чи можливо це, за умов зміни клімату?

- Перш за все, треба зупинити пожежі, тому що їх зараз величезна кількість. На відновлення підуть не менше, ніж десятки років. Тим паче, що невідомо, чи вдасться повернути назад тварин, які проживали у цій місцевості, аби вони знову могли тут жити. Адже за час пожеж найбільше страждає біорізноманіття – і тварини, і рослини, і мікрофлора грунтів, яку дуже важко відновити.

Читайте такжеВосстановление природы после пожара в зоне ЧАЭС: экологи ошарашили прогнозом- Якими можуть бути наслідки для здоров’я людей від цієї пожежі, яку вже називають наймасштабнішою за всі роки?

- Як ми бачимо зараз, головний забруднювач повітря у Києві – транспорт. Оскільки зараз карантин і більшість людей працює з дому, теоретично, повітря має бути чистішим. Але через пожежі, в тому числі, і в Зоні відчуження, повітря забруднене. Наприклад, під час горіння утворюється дрібнодисперсний пил – дрібні частинки, які, згідно даних ВООЗ, віднесені до пріоритетних забруднювачів повітря і на даний момент, державна система моніторингу якості повітря їх не моніторить. Але у серпні 2019 року вони були включені до переліку забруднюючих речовин, за вмістом яких буде здійснюватись оцінка якості повітря. Наразі це на етапі впровадження.

Якщо говорити про наслідки для здоров’я людей взагалі від забруднення повітря, то наприклад науковці з Орхуського університету (Данія) зробили розрахунки на основі даних кількості смертей від COVID-19 на півночі та іншої території Італії. В результаті вчені дійшли висновку, що на півночі, імовірно, через більш забруднене повітря саме дрібнодисперсним пилом, відсоток смертей сягав 12%, а на іншій території, де забруднення менше – 4,5. Тому вчені схиляються до того, що рівень забруднення повітря може впливати на перебіг захворювання.

- За ці десять днів, що горять ліси навколо Чорнобиля, кияни і мешканці навколишніх міст скаржаться на постійний запах горілого. Наскільки зараз безпечно перебувати на вулиці, навіть за невідкладної потреби і відкривати вікна у домівках?

- Карантин нам на руку в тому плані, що люди, здебільшого, знаходяться вдома. Дійсно, зараз зайвий раз краще не відчиняти вікон, аби не наражати себе на небезпеку. Те саме і з прогулянками вулицею – безпечніше сидіти вдома і чим менше, тим краще перебувати на повітрі і йти на вулицю лише за крайньої потреби. Це те, що ми можемо зробити і що є у наших силах.

Анастасія Заремба