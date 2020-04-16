ПЦР-тесты на коронавирус могут врать: биолог объяснил, в чем причина

ПЦР-анализ берут с задней стенки носоглотки / Reuters

ПЦР-тесты на коронавирус СOVID-19 не всегда дают правдивый результат. Причиной этому может стать неправильная подготовка или нарушения условий перевозки анализов.

85% ошибок при тестировании на "корону" приходятся именно на этап подготовки. Об этом заявил доцент кафедры лабораторной диагностики биологических систем Киево-Могилянской академии Денис Билько. По его словам, медперсонал и лаборанты должны соблюдать четкий протокол, однако здесь может сработать человеческий фактор – ПЦР-анализ берут с задней стенки носоглотки, передает ТСН.

"Когда готовится образец? Как он взялся? Во что он взялся? В какой температуре он транспортировался? Каким образом была пробоподготовка проведена? И так далее. На этих этапах закладывается большинство ошибок. Для этого необходимы стандарты технической компетентности", – отметил Билько.

При этом международные стандарты имеют только 12 аккредитованных лабораторий в Украине.

Читайте такжеКоронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 15 апреля

Играет роль и тот факт, на каком этапе инфицирования берется анализ. Инфекционисты отмечают, что ложный отрицательный результат анализа может быть даже при правильном заборе материала. Дело в том, что в определенное время вирус может опускаться в легкие и иметь малую концентрацию на слизистых верхних дыхательных путей.

Для официального подтверждения диагноза COVIID-19 медики должны получить не менее двух положительных ПЦР-результатов.

Читайте такжеДостоверны ли экспресс-тесты на коронавирус: вирусологи раскрыли всю правду

Отметим, случаи ложных результатов ПЦР-тестов не единичны. Например, депутат Сергей Вельможный попал в больницу с сыном – они имели одинаковую симптоматику. Однако, у парня диагностировали COVID-19, а у отца ПЦР-тест упорно показывал, что коронавируса нет.

Кроме того, киевская референт-лаборатория не обнаружила коронавирус у умершего 61-летнего жителя Прикарпатья. Человек контактировал с односельчанами, которые вернулись из Италии и слегли с коронавирусом. Почти одновременно у него и жены появилась лихорадка, а по дороге в больницу он скончался.

Напомним, Минздрав изменил алгоритм тестирования на коронавирус – теперь собирать образцы потенциально зараженных будут мобильные бригады.