Коронавирус в Раде: еще один олигарх подтвердил заражение

Вадим Новинский / фото: zn.ua

Народный депутат Вадим Новинский заявил о том, что заразился коронавирусом.

Как подчеркнул он в своем Facebook, его тест Covid-19 показал положительный результат.

"Мое состояние в норме, я не ощущаю никаких симптомов заболевания, температура 36,8. Компьютерная томография лёгких не определила отклонений от нормы", - рассказал он о протекании болезни в Facebook.

Нардеп пояснил, что до повторного тестирования врачи посоветовали быть осторожным в выводах и прогнозах и несколько дней провести в стационаре под их наблюдением.

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"Во избежание разного рода кривотолков и спекуляций я решил объявить об этом сам. Независимо от окончательного подтверждения диагноза, намерен соблюдать все рекомендации врачей и режим изоляции. Все, с кем я контактировал в последнее время, также пройдут тщательное тестирование", - добавил Новинский.

Напомним, ранее сообщалось о том, что экс-глава СБУ, бывший министр финансов Валерий Хорошковский госпитализирован в столичную Александровскую инфекционную больницу с подозрением на коронавирус и двусторонней пневмонией.