Кличко рассказал, в каких больницах Киева проводят тесты на коронавирус

Виталий Кличко рассказал, в каких киевских больницах проводят тестирование на коронавирус / УНИАН

Лабораторные тесты методом ПЦР (полимеразной цепной реакции), которые дают самые точные результаты в плане диагностики коронавируса, делают лишь в трех столичных медицинских учреждениях.

С таким заявлением в среду, 15 апреля, в рамках традиционного онлайн-брифинга выступил киевский градоначальник Виталий Кличко. В частности, мэр указал, что ПЦР-тестирование проводится в Александровской больнице, 4-й горбольнице и в Киевском лабораторном центре Минздрава Украины.

По словам Кличко, всего по состоянию на 15 апреля в Киеве медики провели более четырех тысяч тестов на коронавирус. На данный момент в столице осталось около тысячи тестов и ожидается поступление новой партии.

"Мы постоянно закупаем новые реагенты. Производители в основном - Китай и Южная Корея ", - заявил мэр.

Кроме того, Кличко уточнил, что тестирование по методу ПЦР делают только тем людям, у кого есть либо недвусмысленные симптомы коронавирусной болезни, либо контактировавшим с заболевшими / недавно возвратившимися из-за границы.

Напомним, ранее мэр Виталий Кличко заявил о том, что в Киеве злостные нарушители правил карантина заплатили в бюджет около 100 тысяч гривен штрафов. Всего полиция составила 622 административных протоколов за нарушение таковых запретов.