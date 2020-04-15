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Инфицированный коронавирусом Новинский накануне встречался с предстоятелем УПЦ МП

15 апреля 2020, 17:38

Депутат передавал церкви средства индивидуальной защиты.

Новинский с коронавирусом посетил Онуфрия / Фото: скриншот из видео

Внефракционный народный депутат Вадим Новинский накануне встречался с предстоятелем УПЦ МП Онуфрием, а впоследствии заявил о диагностировании у него коронавируса.

Как сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ МП со ссылкой на фонд Новинского, политик передал Онуфрию 850 тысяч медицинских масок.

Нардеп встречался с предстоятелем УПЦ МП 14 апреля, а уже 15 узнал о положительном диагнозе на коронавирус. Народный избранник передал 850 000 из 1 миллиона медицинских масок, закупленных Фондом в честь Покрова Пресвятой Богородицы.

Читайте такжеCOVID-19 у Онуфрия и Новинского – что известно о заражении в ЛавреПредполагалось, что полученные маски будут бесплатно раздаваться прихожанам по всей Украине, которые решат принять участие в праздничных Пасхальных богослужениях. Представители Новинского заверяли, что маски имеют три слоя защиты и сделаны из качественного материала. Следует добавить, что они предназначались для людей, которые на Пасху планируют пойти в церковь, хотя государство просит их остаться дома.

Коробки с масками Новинский передавал Онуфрию в небольшой комнате, оба были без средств индивидуальной защиты. Глава УПЦ МП поблагодарил политика. Дистанция между собеседниками была такая, что священнослужитель мог заразиться от депутата коронавирусом.

Напомним, народный депутат Вадим Новинский заявил о том, что заразился коронавирусом.

Ранее сообщалось о том, что экс-глава СБУ, бывший министр финансов Валерий Хорошковский госпитализирован в столичную Александровскую инфекционную больницу с подозрением на коронавирус и двусторонней пневмонией.

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