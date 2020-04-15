У Зеленского рассказали, повторит ли Украина испанский сценарий по коронавирусу

Офис, президент / УНИАН

Ситуация, которая сложилась с распространением китайского коронавируса Covid-19 в Украине в достаточной степени схожа с ситуацией, которая складывалась с этой инфекцией в Испании.

Такую информацию через соцсети обнародовали сотрудники Офиса президента Владимира Зеленского. Именно так они пытались предостеречь украинцев - ведь с такой динамикой по Covid-19 Испания заняла отнюдь не почетное второе место в мире по количеству заболевших коронавирусом.

Читайте такжеЗеленский должен запустить "машину страха"Всего же, напомнили в Офисе президента, по всему миру зафиксировано два миллиона заболевших Covid-19, а более 100 тысяч людей умерли. Также чиновники ОП акцентировали внимание украинцев на том, что от коронавируса умирают не только пожилые люди, но и молодые и даже дети.

Напомним, ранее замглавы Минздрава и главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил о том, что президент Зеленский в личной беседе рассказал - любой украинский ученый, который создаст вакцину от коронавируса, получит премию в 1 млн долларов.

До этого в Офисе президента не исключили возможности введения режима чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса. Однако такая мера будет применена лишь в том случае, если властям не удастся остановить распространение Covid-19.