В Минздраве рассказали, помогает ли промывание носа не заразиться коронавирусом

Нос, промывание / Argumenti

С момента старта пандемии китайского коронавируса Covid-19 по Сети распространяется полно мифов по поводу того, как можно уберечься от инфицирования.

Соответствующая информация содержится в посте Минздрава Украины в социальной сети Facebook. По словам украинских медиков, очень крупный миф - от Covid-19 защищает промывание носа солевым раствором.

Однако, научных подтверждений пользы промывания носа в плане борьбы с коронавирусом на данный момент нет. В украинском Минздраве строго рекомендуют доверять исключительно надежным источникам, а также категорически нельзя заниматься самолечением и следовать рекомендациям врачей.

Напомним, ранее украинский Минздрав обнародовал рекомендации, которых в условиях пандемии китайского коронавируса нужно придерживаться во время проведения погребальных обрядов. В частности, категорически нельзя целовать умершего (из-за риска инфицирования). Кроме того, похороны либо кремация тела должны осуществляться исключительно в плотно закрытом гробу.



