В России Шнуров пригрозил "вломиться" и заразить коронавирусом Госдуму

Сергей Шнуров пошутил, что заразился коронавирусом / Instagram

Фронтмен одиозной российской группы Ленинград Сергей Шнуров признался, что заразился коронавирусом и пообещал "вломиться" в Госдуму РФ и заразить Covid-19 российских депутатов.

Музыкант сделал скандальное заявление во время онлайн-эфира с футболистом Александром Кержаковым в Instagram-аккаунте спортсмена.

По словам Шнурова, он ответственно самоизолировался на своей даче под Санкт-Петербургом. Дом он покидает крайне редко и только в случае необходимости, например, чтобы сходить за продуктами в магазин. Он добавил, что для конспирации всегда надевает медицинскую маску и солнцезащитные очки.

"Не приезжай ко мне, потому что я болею коронавирусом", — обратился певец к Кержакову.

Читайте также"П*здец, пусть еб*тся": Шнуров оценил передачу коронавируса половым путемЗатем музыкант заявил, что хотел бы заразить коронавирусом всех депутатом Госдумы РФ.

"Посмотрю, когда следующее заседание будет, вломлюсь и во всех плеваться начну", — пообещал музыкант.

Однако впоследствии Шнуров заявил, что пошутил.

"Заявления такого рода делаются официально, а не в прямом эфире Instagram. Если я заболею, непременно об этом сообщу. Но со всей серьезностью", — заверил он.

Напомним, Шнуров неодобрительно охарактеризовал решение российских властей, которые отказались "замораживать" цены в России на время коронавируса. В отличии от большинства цивилизованных стран Европы и Азии, неработающим россиянам придется переживать повышение цен.

Ранее Сергей Шнуров пожаловался на проблемы в России.