Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных 16 апреля превысило психологическую отметку

Коронавирус убил почти почти 137 тысяч человек во всем мире/ pixabay.com

По состоянию на утро четверга, 16 апреля, коронавирус Ковид-19 заразил уже более двух миллионов человек во всем мире. Кроме того, снова увеличилось число жертв китайского вируса - их теперь почти 137 тысяч.

Все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса, читайте в материале Главреда.

Коронавирус - статистика заболеваний в мире

По состоянию на 6 утра четверга, 16 апреля, в мире зарегистрировали 2 063 161 случай заражения коронавирусом. При этом 136 938 человек стали жертвами коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику коронавируса по всему миру и отдельным странам.

США продолжают удерживать первенство по числу случаев заражения вирусом - там их 638 111. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило уже 30 844 человека.

На втором месте по количеству обнаруженных случаев заболевания коронавирусом находится Испания - там вирус подхватили 180 659 человек. От болезни умерли 18 812 пациентов.

Италия находится на третьем месте по числу инфицированных - в стране зарегистрировали 165 155 пациентов с коронавирусом. Общее число смертей составляет 21 645.

Германия поменялась местами с Францией и переместилась на четвертую позицию по числу зараженных. Коронавирус в Германии подцепили 134 753 человека, жертвами болезни стали 3 804 человека.

Во Франции за последние 24 часа зафиксированы 762 смерти от COVID-19, заразились 5497 человек. На данный момент зарегистрированы 134 582 инфицированных. В реанимации находятся 6730 пострадавших. Умерли от болезни 17 188 французов.

Коронавирус - статистика на 16 апреля / gisanddata.maps.arcgis.com

Отметим, что Всемирная организация здравоохранения считает, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут.

"Общая вспышка в мире состоит из 90% случаев в Европе и США. Поэтому мы мы еще точно не видели пика", - заявила пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро среды, 15 апреля, в Украине были подтверждены 3764 случая COVID-19. В течение 14 апреля было получено +392 уведомления о новых случаях заражения.

В результате осложнений умерли 108 человек, в том числе 56 мужчин и 52 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).

В общем 143 человека уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вирус в организме.

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Карантин в Украине

Из-за пандемии коронавируса в Украине объявили карантин. Сначала власти решили ввести карантин с 12 марта до 3 апреля, а потом в Украине продлили карантин до 24 числа и ввели режим чрезвычайной ситуации.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что при снижении динамики заболеваемости коронавирусом Кабмин планирует в конце апреля начать послабление карантинных мер в Украине.

9 апреля заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что карантин в Украине может быть ослаблен до 24 апреля.

Позже премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в мае Украина должна выйти на работу, и рассказал о стратегии выхода Украины из карантина, введенного из-за пандемии коронавируса COVID-19.

14 апреля министр здравоохранения Максим Степанов дал прогноз, когда в Украине начнут ослаблять карантин. По его словам, это произойдет, как только эпидемиологическое состояние в стране начнет улучшаться, но не раньше Пасхи. Окончательное решение будет принято не ранее 24 апреля.