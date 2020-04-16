УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Коронавирус в Украине: в Минздраве рассказали, сколько медиков подхватили уханьскую мерзость

16 апреля 2020, 11:45

Глава Минздрава Максим Степанов озвучил статистику по поводу того, сколько медиков на сегодняшний день инфицированы коронавирусом.

Степанов
Максим Степанов рассказал о том, сколько медиков заражены коронавирусом / УНИАН

В Украине по состоянию на четверг, 16 апреля, у 788 медицинских работников была диагностирована коронавирусная инфекция Covid-19.

С таким заявлением во время традиционного брифинга выступил руководитель Минздрава Максим Степанов. Соответственно, практически каждый пятый из общего количества заболевших украинцев (4 161).  

Как рассказал Степанов, по числу заболевших коронавирусом медиков на первом месте Черновицкая область (где на сегодняшний день зарегистрировано 126 эпизодов). 

"Мы анализируем каждый случай заболевания медицинского работника, в связи с чем произошло это заболевание, в какой больнице и в каких условиях. По обеспеченности средствами индивидуальной защиты, каждый день мы увеличиваем обеспеченность", - заявил глава Минздрава.

Напомним, ранее Максим Степанов записал видеообращение к украинцам, в котором призвал не выходить из дома в праздник Пасхи (Воскресения Христова).

"Мы не можем вмешиваться в дела церкви, но можем просить вас оставаться дома, даже в праздник", - заявил глава Минздрава.

Максим Степанов Минздрав китайский коронавирус Covid-19 медики
Сейчас вы просматриваете новость «Коронавирус в Украине: в Минздраве рассказали, сколько медиков подхватили уханьскую мерзость». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

12:08
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных 16 апреля превысило психологическую отметку
12:04
Коронавирус в ВСУ: сколько украинских военных подхватили COVID-19
11:54
Пациентов не принимают из-за COVID-19: в больнице Киева произошло ЧП
11:45
Коронавирус в Украине: в Минздраве рассказали, сколько медиков подхватили уханьскую мерзость
11:30
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: новые возможности и удар по ауре Видео
11:20
С крыши капал металл: в Харькове горел самый большой рынок Украины Фото Видео
10:35
Скандал с обменом: родственники пленных потребовали встречи с Зеленским Видео
10:29
Откуда взялся коронавирус: СМИ озвучили шокирующую версию
10:14
Новый обмен на Донбассе: что известно о возвращающихся из плена боевиков Видео
10:06
Как человечество под шумок коронавируса хотят взять под колпак мнение
09:50
"Подите к черту": в ГБР ответили на ругань Авакова
09:45
Платежные системы в Украине могут остановить работу: в чем причина
09:31
Коронавирус в Украине разгорается: число больных подскочило Видео
09:15
На Донбассе началось освобождение удерживаемых: опубликован список на обмен
09:00
Кто заразил человека COVID-19: ученые озвучили новую версию
08:42
Веру поставили на паузу, или Как церковь получила удар ниже пояса мнение
08:30
"Холодная Страстная пятница 2020": Киев предупредили об обрушении температуры
07:58
Антибиотики и народные методы не помогут: врач назвал лучший метод профилактики коронавируса
07:55
Гороскоп всех знаков Зодиака на Чистый четверг 2020: взаимная любовь и ценность под ногами Видео
07:31
Когда мир откроет границы и возобновятся авиарейсы: эксперты дали прогноз
06:55
"Ленин" и спаситель Порошенко: чем удивит новая Рада мнение
06:31
Нужно обязательно дезинфицировать: ученые назвали новый путь передачи COVID-19
06:10
Избавления от коронавируса не ждите: ученый огорошил откровением о мутации Covid-19
05:47
Красивый маникюр весна дома: в моде ногти цвета черной смородины - фото Фото
05:45
Пасха в Украине – как работают Приват, Ощабанк, Новая почта и Укрпочта Видео
05:19
Страстная пятница перед Пасхой – что можно делать и как поздравлять
04:53
Смертельная опасность: Комаровский назвал главную ошибку при лечении коронавируса
04:22
В моду вернулись футболки с принтами в стиле лихих 90-х: фото Фото
03:48
Учеба для ученых: топ-3 секс-позы, которые подойдут самым опытным парам
03:02
ПЦР-тесты на коронавирус могут врать: биолог объяснил, в чем причина Видео
02:20
Иммунолог рассказал, помогут ли водка и секс не заразиться коронавирусом
01:37
Грозят тяжелые осложнения из-за коронавируса: врач назвал группу риска Видео
00:56
Когда Чернобыль оправится от губительного пожара: прогноз эколога Видео
00:31
В России намерены отказаться от проведения парада Победы 9 мая - СМИ
00:19
Прикольные открытки с Чистым четвергом и поздравления в прозе и стихах
15 апреля, среда
23:59
В МОЗ дали рекомендации беременным, зараженным Covid-19 Видео
23:45
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 15 апреля
23:40
Депутат из Бучи нецензурно обозвала и избила своих избирателей: опубликовано видео Видео
23:18
Анонимный Бэнкси представил работу, созданную в самоизоляции Фото
22:57
Кровати в школах и зараженные священники-бунтари: на Буковине всплеск Covid-19 Видео
22:33
В России Шнуров пригрозил "вломиться" и заразить коронавирусом Госдуму
22:32
В Минздраве рассказали, помогает ли промывание носа не заразиться коронавирусом
21:59
Порноактриса-"мамочка" порадовала фанатов стройным телом в сексуальном белье Фото
21:52
Первая женщина, испытавшая вакцину от Covid-19, поделилась эмоциями Видео
21:49
"Классно, улыбнуло": Шкиряк выложил мем о косяке-"самолете" с марихуаной
21:06
Зеленский увеличил штрафы за поджег сухой травы до астрономических сумм Видео
21:05
Как сделать пасхальные яйца своими руками: пошаговые рецепты с фото Фото Видео
20:55
В моду вернулась мохнатая короткая стрижка шэг из 1970-х: фото Фото
20:45
У каждого своя ложь 10 серия смотреть онлайн 15-04-2020 Видео
20:22
Из-за Луны Земля вначале была похожа на картошку - астрономы
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять