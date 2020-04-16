Коронавирус в Украине: в Минздраве рассказали, сколько медиков подхватили уханьскую мерзость

Максим Степанов рассказал о том, сколько медиков заражены коронавирусом / УНИАН

В Украине по состоянию на четверг, 16 апреля, у 788 медицинских работников была диагностирована коронавирусная инфекция Covid-19.

С таким заявлением во время традиционного брифинга выступил руководитель Минздрава Максим Степанов. Соответственно, практически каждый пятый из общего количества заболевших украинцев (4 161).

Как рассказал Степанов, по числу заболевших коронавирусом медиков на первом месте Черновицкая область (где на сегодняшний день зарегистрировано 126 эпизодов).

"Мы анализируем каждый случай заболевания медицинского работника, в связи с чем произошло это заболевание, в какой больнице и в каких условиях. По обеспеченности средствами индивидуальной защиты, каждый день мы увеличиваем обеспеченность", - заявил глава Минздрава.

Напомним, ранее Максим Степанов записал видеообращение к украинцам, в котором призвал не выходить из дома в праздник Пасхи (Воскресения Христова).

"Мы не можем вмешиваться в дела церкви, но можем просить вас оставаться дома, даже в праздник", - заявил глава Минздрава.