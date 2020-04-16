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Коронавирус в ВСУ: сколько украинских военных подхватили COVID-19

16 апреля 2020, 12:04

В Вооруженных Силах Украины зарегистрированы 28 случаев заболевания коронавирусом.

коронавирус
Зафиксированы 5 новых случаев заражения коронавирусом среди военных  / Фото РБК-Украина

В рядах Вооруженных сил Украины возросло число инфицированных китайским коронавирусом COVID-19. За сутки были лабораторно подтверждены еще 5 новых случаев заражения.

Сколько больных коронавирусом в ВСУ 16 апреля

По состоянию на 7 часов утра 16 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрированы 28 случаев заболевания COVID-19, в том числе один человек выздоровел и один случай - летальный. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 274 человека.

За сутки были подтверждены пять новых случаев заражения коронавирусом.  Как сообщает пресс-служба Командования медицинских сил ВСУ, коронавирус был обнаружен у одного из военнослужащих Черновицкого гарнизона, который в начале апреля контактировал с лицами, прибывшими из-за заграницы. С начала апреля военнослужащий находился на амбулаторном лечении с диагнозом ОРЗ. После того как он вышел на службу, у него наблюдалось повышение температуры. Военного госпитализировали в Черновицкий военный госпиталь, где обнаружили Ковид-19. На данный момент его  состояние оценивается как удовлетворительное.

Еще у трех военнослужащих различных воинских частей Запорожского гарнизона обнаружили коронавирус после контакта с инфицированным человеком. Сейчас они находятся на самоизоляции под наблюдением медицинской службы, их состояние также удовлетворительное.

Кроме того, COVID-19 обнаружили у работника ВСУ Харьковского гарнизона, который находится на амбулаторном лечении. Состояние здоровья оценивается, как удовлетворительное.

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Напомним, ранее министр обороны Андрей Таран заявил, что в Вооруженных силах Украины не хватает индивидуальных средств защиты для военнослужащих и для военных медиков.

Как сообщал Главред, по состоянию на утро четверга, 16 апреля, в Украине подтверждены 4 161 случай заражения COVID-19. Об этом свидетельствуют данные МОЗ. В течение 15 апреля были получены +397 сообщений о новых подтвержденных случаях.

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