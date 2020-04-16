ПриватБанк проиграл суд компаниям Суркисов на $250 миллионов

Приватбанк проиграл суд на 250 млн долл / УНИАН

Киевский апелляционный суд отклонил жалобу "ПриватБанка" на решение Печерского райсуда, которым тот обязал банк выплатить более 250 млн долларов компаниям братьев Суркисов.

Согласно разъяснению суда, банк должен выполнить условия депозитных договоров, заключенных с компаниями Camerin Investments, Sunnex Investments, Tamplemon Investments, Berlini Commercial, Lumil Investments, Sofinam Investments (все – Великобритания). Речь идет о выплате суммы вкладов и процентов – всего $250 млн или около 7 млрд грн.

В Минюсте прокомментировали данное решение, заявив, что оснований для взыскания с "ПриватБанка" $250 млн в пользу компаний братьев Суркисов нет, поскольку нет судебного решения о взыскании.

"Минюст как орган, который выполняет судебные решения, никаких миллиардов с ПриватБанка сейчас взымать не будет, ведь не было и нет судебного решения о взыскании этих денег с банка. Такое разворачивание событий будет возможным только в том случае, если офшорные компании подадут иски в суд о взыскании денег (в случае отказа банка возвращать их по депозитам) и получат судебное решение, которое подлежит принудительному исполнению", – сказано в сообщении министерства.

Напомним, 25 февраля Печерский районный суд обязал "Приватбанк" выплатить депозиты компаниям братьев Суркисов на сумму более 200 млн долларов.

Как сообщалось, 29 декабря 2017 года Государственная исполнительная служба арестовала имущество и ряд счетов "ПриватБанка" по делу о взыскании с финучреждения в пользу Игоря Суркиса и членов его семьи средств, конвертированных в капитал финучреждения в период его национализации. 13 ноября 2017 исполнительная служба открыла производства о взыскании с "ПриватБанка" в пользу Марины, Рахмиля, Игоря и Светланы Суркисов средств по решению Окружного административного суда Киева от 17 мая в размере 1,05 млрд грн, 266,2 тыс. долл. и 7,8 тыс. евро, конвертированных в капитал финучреждения в период его национализации.

Справка. "ПриватБанк" (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. 18 декабря 2016 года Кабинет министров принял решение национализировать банк, руководствуясь итогами заседания Совета национальной безопасности и обороны по предложению Национального банка Украины. В период вхождения государства в капитал банка средства связанных с финучреждением лиц были конвертированы в капитал (процедура bail-in) для снижения расходов государства на докапитализацию финучреждения. Семья Суркисов добивается в украинских судах отмены решения о признании их связанными с банком лицами.