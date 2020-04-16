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Как ухаживать за больным коронавирусом: важные советы врача

16 апреля 2020, 21:12

Врач-педиатр сообщила, что определить наличие коронавируса может только специалист.

коронавирус
Врач рассказала, как ухаживать за больным коронавирусом дома / Фото pixabay.com

Китайский коронавирус уверенно шагает по миру. В Украине ужесточили правила карантина, а гражданам рекомендовали не выходить из дома.

Врачи заявляют, что большинство больных вирусом переносят недуг в легкой форме, проходя лечение в домашних условиях.

По информации РБК, врач-педиатр Наталья Кундина рассказала, как правильно ухаживать за инфицированными COVID-19. 

По ее словам, в первую очередь нужно помнить, что определить наличие вируса сможет только врач.

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"Определить ход заболевания может только врач. Легкое течение характеризуется такими симптомами, как: субфебрильная температура, отсутствие утрудненного дыхания, может быть сухой кашель, но такой, что не очень раздражает вас, и вы не обращаете на него внимание", - отметила эксперт.

Также она отметила, что при легкой форме недуга, помогать больным должны близкие.

Однако есть несколько правил, которых следует придерживаться всем членам семьи больного коронавирусом.

  • Если у вас есть возможность - выделите ему отдельную комнату.
  • В этой комнате надо очень часто делать влажную уборку и проветривание
  • больного надо обеспечить необходимыми вещами, в том числе правильным, сбалансированным питанием и достаточным количеством питья (нужно выпивать до 2-3 литров воды в день).
  • нужно обеспечить больного индивидуальным набором того, что он будет использовать. Это вилка, ложка, чашка, тарелка, а также индивидуальная постель. Больной должен получать полноценное, качественное питание.
  • не следует забывать о главном аксессуаре карантина - защитной маске, которая должна быть и на больном, и на людях, что его окружают.

"Маска должна быть и на больном, и на здоровом человеке, который за ним ухаживает. Это очень важно! И что еще очень важно - это иметь постоянный контакт со своим врачом. К тому же не менее важно иметь позитивный настрой, он должен быть и у больного, и у членов вашей семьи, и у тех людей, которые рядом с вами находятся в этой самоизоляции. То есть основа лечения - это сон, позитивный настрой и выполнение назначений врача", - добавила специалист.

Коронавирус в Украине

Ранее Главред писал, что по состоянию на утро четверга, 16 апреля,  коронавирус Ковид-19 заразил уже более двух миллионов  человек во всем мире. Кроме того,  снова увеличилось число жертв китайского вируса - их теперь почти 137 тысяч. 

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в мае Украина должна выйти на работу, и рассказал о стратегии выхода Украины из карантина, введенного из-за пандемии коронавируса COVID-19.

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