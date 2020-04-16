В Минздраве поведали, какие церкви стали очагами коронавируса

Коронавирус зафиксирован в Лавре и еще минимум в 3 церквях / kiev-tours.com.ua

Жуткий коронавирус быстро распространяется по территории нашей страны, не стали исключением и церковные обители.

По информации Минздрава, по состоянию на вечер, 16 апреля, минимум 3 церкви и Киево-Печерская лавра стали очагами вспышек коронавируса в Украине.

Так, на территории Киево-Печерской лавры зафиксировано почти 100 случаев заражения коронавирусом. Среди больных и настоятель монастыря.

В Залещиках Тернопольской области вспышка коронавируса началась с больного священника, который, не зная о заражении, проводил богослужения и успел контактировать примерно с 500 людьми.

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В Мукачево Закарпатской области причиной вспышки коронавируса стала зараженная 69-летняя жительница, которая успела инфицировать по меньшей мере 19 человек. Женщина, имея симптомы заболевания, два дня подряд ходила на службу в Свято-Михайловский собор.

Кроме того, двое человек из Николаевской области заразились коронавирусом после посещения богослужения, на котором присутствовали две инфицированные женщины.

Ранее Главред писал, что по состоянию на утро четверга, 16 апреля, коронавирус Ковид-19 заразил уже более двух миллионов человек во всем мире. Кроме того, снова увеличилось число жертв китайского вируса - их теперь почти 137 тысяч.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в мае Украина должна выйти на работу, и рассказал о стратегии выхода Украины из карантина, введенного из-за пандемии коронавируса COVID-19.