Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 17 апреля

Коронавирус убил почти более 144 тысячи человек во всем мире / flickr.com/photos/niaid/albums

По состоянию на утро пятницы, 17 апреля, коронавирус Ковид-19 заразил уже более двух миллионов человек во всем мире. Кроме того, снова увеличилось число жертв китайского вируса - их более 144 тысяч.

Все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса, читайте в материале Главреда.

Коронавирус - статистика заболеваний в мире

По состоянию на 6 утра пятницы, 17 апреля, в мире зарегистрировали 2 158 033 случая заражения коронавирусом - это почти на 95 тысяч больше зараженных, чем вчера. При этом 144 221 человек стали жертвами коронавирусной инфекции. Таким образом количество летальных случаев возросло на более семь тысяч. Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику коронавируса по всему миру и отдельным странам.

США продолжают удерживать первенство по числу случаев заражения вирусом - там их 671 331. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило уже 33 268 человека - за сутки число жертв выросло на более чем три тысячи.

На втором месте по количеству обнаруженных случаев заболевания коронавирусом находится Испания - там вирус подхватили 184 948 человек. От болезни умерли 19 315 пациентов (вчера было 18 812).

Италия находится на третьем месте по числу инфицированных - в стране зарегистрировали 168 941 пациента с коронавирусом (вчера было 165 155). Общее число смертей составляет 22 170 (было 21 645).

Франция и Германия снова поменялись местами за последние сутки. Во Франции теперь 147 091 зараженный, в Германии - 137 698. Жертвами болезни стали 17 941 и 137 698 человек соответственно.

Коронавирус - статистика на 17 апреля / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро четверга, 16 апреля, в Украине были подтверждены 4 161 случай заражения COVID-19. В течение 15 апреля были получены +397 сообщений о новых подтвержденных случаях. На амбулаторном лечении находились 2706 пациентов. В общем, юыли госпитализированы 1455 человек, в том числе 62 ребенка. На аппарате искусственной вентиляции легких - 72 человека.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 116 человек, в частности 62 мужчин и 54 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%). При этом 186 человек уже выздоровели.

Карантин в Украине

Из-за пандемии коронавируса в Украине объявили карантин. Сначала власти решили ввести карантин с 12 марта до 3 апреля, а потом в Украине продлили карантин до 24 числа и ввели режим чрезвычайной ситуации.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что при снижении динамики заболеваемости коронавирусом Кабмин планирует в конце апреля начать послабление карантинных мер в Украине.

9 апреля заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что карантин в Украине может быть ослаблен до 24 апреля.

Позже премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в мае Украина должна выйти на работу, и рассказал о стратегии выхода Украины из карантина, введенного из-за пандемии коронавируса COVID-19.

14 апреля министр здравоохранения Максим Степанов дал прогноз, когда в Украине начнут ослаблять карантин. По его словам, это произойдет, как только эпидемиологическое состояние в стране начнет улучшаться, но не раньше Пасхи. Окончательное решение будет принято не ранее 24 апреля.

15 апреля стало понятно, что скорее всего украинцам не "светит" скорая отмена карантина. Такой вывод можно было сделать из заявления главы МОЗ Максима Степанова.

"Учитывая сегодняшний антирекорд (по числу новых зараженных, - ред.) , я считаю, что говорить о выходе из карантина нецелесообразно. Мы рассматриваем, при каких условиях это возможно. Могу сказать: это возможно только тогда, когда мы будем видеть устойчивое снижение заболеваемости COVID-19", - сказал министр 15 апреля.