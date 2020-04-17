Что делать украинцам с коронавирусом без договоров с семейными врачами - Минздрав

Семеный врач / УНИАН

Жители Украины, которые еще не подписал договор с семейными врачами и обнаружили у себя симптомы китайского коронавируса Covid-19, должны сразу обращаться в службу скорой помощи.

Соответствующее сообщение было опубликовано во время онлайн-брифинга в пятницу, 17 апреля, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Если у вас появились симптомы коронавирусной болезни: повышение температуры, сухой кашель, затруднение дыхания, - и у вас не заключен договор с семейным врачом, мы советуем сразу звонить в экстренную скорую помощь на "103" и рассказать о своей симптоматике", - заявил чиновник.

Как рассказал Степанов, в зависимости от состояния пациента, к нему отправят либо бригаду неотложной скорой помощи, либо мобильную бригаду, которая и сделает ПЦР-тест для подтверждения Covid-19.

"Также у нас внесены изменения касаемо алгоритма заключения договора с семейными врачами - он существенно упрощен. Поэтому советуем заключать соответствующие договоры, все это можно сделать онлайн", - подытожил глава Минздрава.

Напомним, ранее Минздрав дал важные рекомендации жителям Киева и области - что делать в условиях сильного смога, окутавшего город и регион. До этого в ведомстве дали рекомендации украинцам, как нужно хоронить людей, умерших от Covid-19.