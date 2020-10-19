1500 вместо 300: на запрещенной книге о Стусе начали зарабатывать аферисты

Суд запретил книгу о Стусе из-за иска Медведчука / Фото: Inform Napalm

Книгу Дело Василия Стуса авторства Вахтанга Кипиани, которую 19 октября суд запретил распространять по иску Виктора Медведчука, в Интернете неизвестные предприимчивые граждане начали продавать по 1500 гривен за один экземпляр.

На сайте OLX можно найти объявление с предложением приобрести книгу за 1500 гривен. К слову, еще месяц назад на данном ресурсе можно было издание купить за 100 гривен, как бывшее в употреблении.

"Новая книга из частного архива. Приобретена у автора. Состояние: 5/5. Первая в современной Украине запрещенная книга", – написал продавец из Одессы.

В популярных интернет-магазинах книгу можно приобрести за 260-300 гривен. Впрочем, сейчас ее нет в наличии, на объявление ставят метку "товар под заказ" и обещают доставить в течение двух недель.

Журналист и блогер Денис Казанский предложил флешмоб - покупать книгу и рассказывать о ней в Сети, чтобы сделать еще более популярной и привлечь к роли Медведчука в трагедии Стуса.

"Размещайте фотографии книги, делайте репосты, рекламируйте ее везде, где сможете. Мы должны сделать Дело Василия Стуса наиболее известной книгой десятилетия. Заказать ее можно в Вахтанга Кипиани. В наличии ее ограниченное количество, но он говорит, что постепенно всем пришлет лично. Пишите ему в личные сообщения", - написал он в Facebook.

По словам Казанского, автору предложили переиздать книгу под несколько измененным названием. Так можно будет ее в будущем продавать, не нарушая абсурдное решение суда о запрете.

Дело Василия Стуса