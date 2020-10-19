1500 вместо 300: на запрещенной книге о Стусе начали зарабатывать аферисты

В интернет-магазинах цена на произведение осталась неизменной.
Книгу Дело Василия Стуса авторства Вахтанга Кипиани, которую 19 октября суд запретил распространять по иску Виктора Медведчука, в Интернете неизвестные предприимчивые граждане начали продавать по 1500 гривен за один экземпляр.
На сайте OLX можно найти объявление с предложением приобрести книгу за 1500 гривен. К слову, еще месяц назад на данном ресурсе можно было издание купить за 100 гривен, как бывшее в употреблении.
"Новая книга из частного архива. Приобретена у автора. Состояние: 5/5. Первая в современной Украине запрещенная книга", – написал продавец из Одессы.
В популярных интернет-магазинах книгу можно приобрести за 260-300 гривен. Впрочем, сейчас ее нет в наличии, на объявление ставят метку "товар под заказ" и обещают доставить в течение двух недель.
Журналист и блогер Денис Казанский предложил флешмоб - покупать книгу и рассказывать о ней в Сети, чтобы сделать еще более популярной и привлечь к роли Медведчука в трагедии Стуса.
"Размещайте фотографии книги, делайте репосты, рекламируйте ее везде, где сможете. Мы должны сделать Дело Василия Стуса наиболее известной книгой десятилетия. Заказать ее можно в Вахтанга Кипиани. В наличии ее ограниченное количество, но он говорит, что постепенно всем пришлет лично. Пишите ему в личные сообщения", - написал он в Facebook.
По словам Казанского, автору предложили переиздать книгу под несколько измененным названием. Так можно будет ее в будущем продавать, не нарушая абсурдное решение суда о запрете.
Дело Василия Стуса
Напомним, Дарницкий районный суд Киева частично удовлетворил иск главы политсовета партии Опозиционная платформа – За жизнь, кума президента РФ Путина Виктора Медведчука к журналисту и историку Вахтангу Кипиани и запретил распространять тираж книги Дело Василия Стуса без разрешения политика.
В 2018 году общественный резонанс вызвал тот факт, что из съемочного графика художественного фильма "Стус" исключили сцену суда над поэтом, на котором защитником выступал Виктор Медведчук.
Позже создатели фильма заявили, что в художественный фильм об украинском диссиденте Василии Стусе, погибшем в советской тюрьме, добавят сцену с его адвокатом, одиозным экс-политиком Виктором Медведчуком.