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30% новых признаков: медики назвали симптомы коронавируса

28 октября 2021, 18:38
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Новая волна коронавируса поражает больше молодых людей, хотя старшее поколение находится в опасной группе риска, как и ранее.

коронавирус маска covid-19
У коронавируса появились новые симптомы / Getty

В Украине стремительно растет количество случаев коронавируса, а медики отмечают, что симптомы недуга изменились и 30% - это совершенно новые признаки, сообщает ТСН.

Как отметила семейный врач из Киева Елена Лазаренко, среди известных симптомов коронавируса ранее стали появляться и совершенно новые.

"Симптомы частично остались классическими: потеря обоняния и вкуса, температура. Но процентов 30 – это новые симптомы. К примеру, сильная головная боль, удушье, пневмония, которая возникает сразу, она уже может быть на 2-3 день после начала заболевания, низкая сатурация, тоже резко возникающая почти сразу, ее трудно спрогнозировать, а также пациенты часто жалуются на тошноту, проблемы с желудочно-кишечным трактом", - отметила специалист.

Она добавила, что коронавирус штамма Дельта имеет свои характерные особенности и может вызвать опасное состояние намного быстрее.

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"У Дельта - варианта - стремительное протекание. Кроме того, особенностью Дельты является полиорганность, то есть когда поражаются многие органы: это может быть легкие, сердце, желудок, почки и т.д. Часто больные жалуются на гастрит. Часто возникает повышение давления, особенно в первый день проявления заболевания, затем оно резко может падать", - сообщила Елена Лазаренко.

Как добавила главный эпидемиолог Львова Наталия Иванченко-Тимко, потеря обоняния и вкуса снова стали одними из основных симптомов заболевания.

"Если говорить о клиническом течении коронавируса, то в течение последних двух недель снова начали появляться такие симптомы, как аносмия и потеря вкуса. Их не было уже длительное время. Воспаление легких и пневмонии по-прежнему возникают. Массовых сообщений о тромбозах пока нет. Но среди числа летальных исходов из-за COVID-19 достаточно много тромбоэмболий легочной артерии", - рассказала специалист.

Эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Екатерина Сояк сообщила, что новая волна коронавируса поражает больше молодых людей, хотя старшее поколение находится в опасной группе риска, как и ранее.

"В реанимацию попадают и в возрасте 20 лет, и 30 лет, и младше 20 лет. И среди детского населения увеличились случаи, нуждающиеся в стационарной медицинской помощи. Но сильно обобщать бы я не стала, и говорить, что болеет только молодое население. Все равно группой риска остается пожилое население. И те, кто не вакцинирован, действительно переносят заболевание гораздо тяжелее. Это отмечают абсолютно все реанимации: большинство невакцинированных людей имеют осложнения и попадают на искусственную вентиляцию легких", - подчеркнула эксперт.

Карантин в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко 21 октября заявлял, что столица готовится к переходу в красную зону и усиленным противоэпидемиологическим ограничениям. В городе фиксируется ухудшение ситуации с заболеваемостью COVID-19.

28 октября Кличко сообщил, что в связи с ужесточением карантина в Киеве школы с 1 ноября будут переведены на дистанционное обучение. Ограничения распространяются на учеников младшей и старшей школы – с 1 по 11 класс.

В Киевской городской государственной администрации предупреждали, что новый карантин в Киеве станет "локдауном невакцинированных". Речь идет о том, что с ограничениями столкнутся те лица, которые не сделали прививку против COVID-19.

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