"43 - по паспорту, 30 - в душе": Зеленский сегодня празднует день рождения

Зеленский опубликовал селфи из спортзала / Instagram

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня празднует день рождения – 25 января главе государства исполнилось 43 года.

Зеленский начал свое утро в спортзале и опубликовал селфи в Instagram.

"43 - по паспорту, 30 - в душе", - подписал фото президент.

Пользователи соцсети поздравили Зеленского с праздником. Некоторые назвали его "молодым тигром" или "мощным львом", другие разглядели в нем лишь "котенка".

С днем рождения Зеленского также поздравила партия Слуга народа, поблагодарив за "плодотворную работу и смелость принимать сложные решения".

В поздравительном сообщении, опубликованном в Facebook, говорится, что президент доказал возможность объединения страны, а не её поляризацию. Также отмечены заслуги в виде реформ, строительства дорог и мостов, а также перемирия на Востоке.

Отметим, Владимир Зеленский является самым молодым главой государства. Он родился в 1978 году в Кривом Роге Днепропетровской области.

Напомним, в прошлом году первая леди Елена Зеленская трогательно и нежно поздравила супруга с праздником. В Instagram она написала, что с мужем ей безопасно, уютно, никогда не спокойно, но всегда интересно.