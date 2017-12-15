Нелегальные российские книги будут изымать из магазинов и рынков — Кириленко

В Украине нелегальных распространителей литературы будут штрафовать на 32 тыс. грн, или 10 минимальных зарплат, а при повторных случаях нарушения закона — на 160 тыс., или 50 минимальных зарплат, при этом нелегальную литературу, распространяемую на базарах и магазинах, будут изымать.

Об этом заявил вице-премьер-министры Украины Вячеслав Кириленко и добавил: "Распространять контрабандную книжную продукцию из России станет не только аморально, но и экономически невыгодно".

По его словам, за полгода действия закона об ограничении доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания количество импортируемых из России книг уменьшилось в шесть раз.

"После введения разрешительной системы только 7700 названий российских книг получили разрешения на ввоз в Украину, тогда как в прошлом году в Украину было ввезено около 50 000. В денежном эквиваленте стоимость ввозимых российских книг вряд ли будет превышать полтора миллиона долларов, хотя до начала вторжения России в Украину литературы ввозилось более чем на 30 млн долларов в год. Поток пропагандистского хлама надо было остановить", – отметил Кириленко.

Он добавил, что за указанный период чиновники выдали 197 отказов на поставку книг из России, 20 из них — из-за антиукраинского содержания.

Кириленко считает, что благодаря введенным ограничениям открылись новые возможности для украинских издателей.

"Сейчас в Украине есть огромный запрос на украинский перевод с европейских языков. Издатели печатают литературу в Украине на украинском языке, создают рабочие места, платят налоги", — подчеркнул вице-премьер.

Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5114, который ограничивает доступ в Украину иностранной печатной продукции, в том числе российской, антиукраинского содержания.