Скандал вокруг танка "Булат". Эксперт назвал проблему украинской оборонки

История с танками Т-64БМ "Булат", которые после модернизации оказались непригодными для боя, будет повторяться в будущем, поскольку "приемка" занимается не столько контролем качества спускаемой с конвейера техники, сколько контролем финансовых расходов.

Об этом в комментарии "Главреду" рассказал директор "Центра исследований армии, конверсии и разоружения" Валентин Бадрак.

"Одной причины нет, тут целый комплекс проблем. Одна из них: мы объявили о переходе на стандарты НАТО, но у нас сейчас нет своей сертификацинной базы. Еще одна причина — система ответственности за срыв качества, несмотря на войну, не налажена", — отметил Бадрак.

Эксперт также указал, что до сих пор при Кабинете министров нет специального органа, который бы системно занимался контролем качества техники и управлением оборонной промышленностью.

"Укроборонпром", являющийся хозяйственной структурой, по факту подменяет собой Министерство обороны. Его больше волнует не качество, а количество, которое при успешном пиаре можно выдавать за положительный результат, и волнует контроль расходов. Это уже не первый такой случай: раньше был срыв танков, боевой машины "Дозор-Б", но до сих пор никаких системных решений не принимается, а перевооружение армии проходит в режиме ручного управления и спорадических усилий отдельных энтузиастов. Понятно, что армия будет воевать тем, что ей дадут. Дадут винтовки — будет воевать винтовками. Но если мы хотим видеть ее оснащенной новыми высокотехнологическими системами, то при нынешнем подходе этого не будет", — констатировал директор "Центра исследований армии, конверсии и разоружения".

Напомним, в мае украинская армия получила 50 модернизированных танков "Булат", прошедших бои в зоне АТО.