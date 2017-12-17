Перебои с интернетом. В Крыму строители перебили кабель с Кубани

В аннексированном Россией Крыму строители трассы Таврида повредили волоконно-оптический кабель магистральной линии, связывающей полуостров с российской Кубанью.

Авария произошла в Ленинском районе. В Крыму наблюдаются перебои с мобильным интернетом, пишет "Крыминформ".

"Ориентировочно на участке между Ленино и поселком Горностаевка в ходе работ по строительству трассы Таврида был поврежден оптоволоконный магистральный кабель. Это кабель К-Телекома (мобильный оператор Win-mobile), обслуживаемый Миранда-медиа. Восстановительные работы будут завершены ориентировочно до 18.00", – рассказали в оккупационной администрации Крыма.

Отмечается, что за последние два месяца строители трассы Таврида уже второй раз повреждают оптиковолоконный кабель Кубань-Крым. 1 ноября подобный случай произошел в районе Феодосии.

Напомним, ранее сообщалось, что в Крыму прекратили переброску воды с двух водохранилищ.