Похолодание, сильный ветер и мокрый снег. Синоптик рассказала о погоде в Украине в понедельник

В понедельник, 18 декабря, циклон сделает погоду в Украине сложной, при этом на западе страны серьезно похолодает до 2-6 градусов мороза, при этом местами пройдет небольшой снег.

На востоке, напротив, будет тепло, до + 7 ... + 10 градусов, с дождями (ночью даже сильными дождями) и штормовым ветром, сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

На юге ближайшей ночью в Одесской и Николаевской областях пройдет мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега. сильный ветер. Запорожской областях и в Херсонской области преимущественно дождь, но также сильный ветер.

В центральной Украине ожидается мокрый снег, дождь, штормовой ветер. На Днепропетровщине — дождь.

На север Украины циклон принесет в понедельник мокрый снег, дождь, штормовой ветер, налипание мокрого снега, гололед. Лишь на Житомирщине осадки будут менее сильными.

В Киеве в понедельник ожидается холодный день с температурой воздуха не выше 0-3 градусов мороза. Ожидается сильный снег и штормовой ветер.

Напомним, ранее сообщалось, что на Украину надвигается настоящая зима со снегом и морозами.