Массовое отравление детей в бердянском санатории: суд амнистировал виновного

Бердянский горрайонный суд Запорожской области признал виновным директора предприятия, которое отвечало за питание детей в местном санатории "Лазурный", в массовом отравлении и назначил наказание в виде штрафа в сумме 1 тысяча 700 гривень, а позже — амнистировал.

Приговор был вынесен "гражданину К." 13 декабря, говорится на сайте суда.

Подсудимого признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 325 (неосторожное нарушение правил и норм, установленных с целью предупреждения эпидемических и других инфекционных заболеваний, а также массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и борьбы с ними, если такие действия повлекли распространение этих заболеваний) Уголовного кодекса.

Позже на основании пункта "в" статьи 1 закона нашей страны "Об амнистии в 2016 году" № 1810-VIII от 22 декабря 2016 года управленец был освобожден от наказания.

Напомним, в период с 19 по 21 июля в Бердянске в санатории "Лазурный" отравились 46 детей. В соцсетях писали, что в "Лазурном", на территории которого сделали летний детский оздоровительный лагерь, отравились 250 детей воинов АТО.