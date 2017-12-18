Начался чат с писательницей Ладой Лузиной

На сайте "Главред" начался чат с самой мистической и загадочной писательницей, знающей все и даже чуть больше о тайнах города Киева, обладательницей уникальной коллекции ёлочных игрушек и настоящим экспертом во всем, что касается Нового года и старинных гаданий на праздники, Ладой Лузиной.

Сегодня, в канун Дня Святого Николая, вышла из печати и приехала в Киев новая книга Лады — подарочный альбом на русском и украинском языках "Волшебные традиции украинок". Об этой книге, ее уникальном оформлении эксклюзивными иллюстрациями, старинными открытками и фотографиями, о двуязычии книги, а также о любопытных фактах о наших стародавних традициях вы сможете расспросить непосредственно у самой писательницы.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостьей "Главреда" и задать ей все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке.