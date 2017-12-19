Депутатам в Раде покажут фильм "Киборги"

Для депутатов Верховной Рады организуют показ художественного фильма "Киборги" (2017, реж. Ахтем Сейтаблаев) о событиях в Донецком аэропорту.

С таким заявлением выступил нардеп Николай Княжицкий на заседании согласительного совета фракций, сообщает портал "Liga.net".

По словам народного избранника, показ состоится 21 декабря в 14.00 в здании Верховной Рады на третьем этаже после утреннего заседания. Также запланирована встреча парламентариев со съемочной группой "Киборгов".

Напомним, ранее сообщалось о том, что фильм "Киборги" побил рекорды кассовых сборов.