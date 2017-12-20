СМИ назвали имя горе-матери, из-за которой на Черкащине погибли четверо детей

В селе Драбовцы Золотоношского района Черкасской области в частном доме своих детей на замок закрыла 28-летняя Татьяна Трояновская, после чего они погибли из-за пожара, женщина беременна в седьмой раз.

Семья была неблагополучной, мать постоянно пьянствовала, а отец — находился на заработках, рассказал глава сельсовета Александр Герасименко, пишет ТСН.

"Они вели кочевой образ жизни. Татьяна родила здесь, поехала в Оноприевку, потому что мы постоянно контролировали, потому что семья проблемная. А ей не хотелось, чтобы ее так прессовали", — заявил чиновник.

По словам местных жителей Драбовцов, детей часто оставляли одних, они всегда были неухоженные. Погибших похоронили в одной могиле — две сестрички и братики. Старшей — Яне — было 8 лет, а самому младшему, Андрею, чуть больше года.

"Ирине и Сереже исполнилось 4 и 3 года. В последний путь их проводила бабушка и односельчане", — говорится в статье.

Напомним, в селе Драбовцы в результате пожара четверо детей погибли вечером 17 декабря. Замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин писал, что мать их закрыла и ушла отдыхать с друзьями.