В Киеве столкнулись иномарки и сбили пешеходов, фото с места ДТП

В Соломенском районе Киева на улице Митрополита Василия Липковского столкнулись две иномарки, а потом сбили двух пешеходов.

В больницу попал парень, говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"… у "Ультрамарина" столкнулись Volkswagen и Skoda. От удара авто выбросило с дороги. По пути они сбили двух пешеходов, которые переходили дорогу на свой зеленый", — отмечается в сообщении.

Ранее в Киевской области на Броварской окружной дороге Volkswagen врезался в прицеп фуры, погибла молодая супружеская пара, ехавшая в иномарке. Узнать больше о случившемся можно здесь.