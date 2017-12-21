Боевики 15 раз били по позициям ВСУ. Украинские защитники понесли невосполнимые потери

За прошлые сутки, 20 декабря, в зоне проведения АТО, боевики 15 раз обстреляли позиции ВСУ на разных участках линии столкновения, применяет оружие, запрещенное Минскими договоренностями, в том числе артиллерию и тяжелые минометы. В результате вражеских обстрелов не обошлось без потерь со стороны силовиков. Ранения получили четверо военнослужащих и, к сожалению, Украина потеряла одного защитника.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

На Луганском направлении враг из 82-мм минометов вел огонь по позициям сил АТО вокруг Гладосово и Травневого. Из 120-мм минометов противник обстрелял защитников Новотошковского, говорится в сообщении.

На Донецком направлении в вечернее время эпицентром нестабильности стали окрестности Авдеевки, где противник применил тяжелые минометы. Кроме того, в этом районе захватчики выпустили полтора десятка артиллерийских снарядов калибра 122-мм и столько же мин по оборонительным укреплениям ВСУ возле Каменки. Также больше двадцати мин различных калибров разорвались неподалеку от шахты Бутовка.

В случаях, которые представляли наибольшую опасность личному составу, украинские воины давали агрессору адекватный огневой ответ, отметили в штабе.

Напомним, 20 декабря трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась о новом "режиме тишины" в зоне боевых действий, начиная с полуночи 23 декабря.