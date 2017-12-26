Ни пройти, ни проехать. В Киеве из-за сильного дождя под водой оказалась улица, видео

В Днепровском районе Киева после сильного дождя была затоплена улица Фанерная, движение по ней оказалось парализованным, — ни пройти, ни проехать — коммунальщики откачивали воду.

Предполагаемой причиной инцидента является плохо работающая система водоотведения, сообщает "112 Украина" со ссылкой на корреспондента и диспетчеров из "Киевавтодора".

"Попав в воду, одним водителям приходилось выталкивать свои машины из воды, другие все равно преодолевали водные барьеры, при этом существенно снижая скорость… Уровень воды, на наш взгляд, достигает 40 см", — говорится в статья.

Напомним, 18 декабря в Киеве был сильный снегопад, из-за него на дорогах образовались километровые пробки, утром в город запретили въезд крупногабаритному транспорту, аэропорт "Киев" (Жуляны) перенаправил свои рейсы в "Борисполь".