Группа ICU представила в Украине экономический бестселлер "Современная теория денег"

В рамках просветительского проекта "ICU Business Books"в Украине вышел бестселлер американского экономиста Рендала Рея "Современная теория денег" ("Modern money theory").

Рендал Рей в своей книге рассматривает болезненный вопрос: как непонимание природы денег привело к глобальному финансовому кризису 2007 – 2008 годов. Автор предлагает свежие идеи о том, как чиновники всего мира, которые разрабатывают и реализуют экономическую политику, должны бороться со слабостями в экономиках их стран.

"Со времени объявления политического суверенитета Украина претерпела несколько финансовых кризисов. Их разрушительная сила будто приглашает нас посмотреть под совершенно другим углом зрения как на предыдущие пробелы, так и на будущие вызовы. И "Современная теория денег" дает дельные рекомендации по этому поводу", - говорит о книге один из ее переводчиков на украинский язык, начальник аналитического отдела группы ICU Александр Вальчишен.

Это уже шестой мировой экономический бестселлер, изданный в Украине благодаря группе ICU. В "библиотеку" проекта также входят "От нуля до единицы" Питера Тиля, "Капитал в XXI веке" Тома Пикетти, "Почему нации приходят в упадок" Дарона Аджемоглу и Джеймса Робинсона, "Большое перерождение" Андерса Аслунда и Симеона Дянкова, "Плутократы" Христи Фриланд.

"Современная экономика очень динамично эволюционирует, и наш образовательный проект даёт возможность украинцам лучше понимать происходящие процессы, идти в ногу со временем. Издавая экономические книги на украинском языке, мы делаем качественную специализированную литературу доступной каждому. ICU и в дальнейшем будет популяризировать прогресс и финансовуюграмотность среди населения", – прокомментировал управляющий партнер группы ICU Макар Пасенюк.

Группа ICU (www.icu.ua) – независимая инвестиционно-консалтинговая группа, предоставляющая услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом. Группа специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы.

Основанная в 2006 году специалистами из ING, группа ICU является лидером по управлению активами в Украине. Под ее управлением находятся активы более 500 млн. долларов. С 2010 года доходность флагмана группы CIS Opportunities Fund составила более 16% годовых, за вычетом платы за управление, по сравнению с годовым доходом менее 1% для индекса HFRI Emerging Markets Russia/Eastern Europe Index за аналогичный период.

Собственником компании является её топ-менеджмент. Управляющие партнеры ICU - Макар Пасенюк и Константин Стеценко.