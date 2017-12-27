Чебурашка с сюрпризом. В центре Донецка открыли ресторан "Сепар"

В центре оккупированного Донецка открылся ресторан под названием "Сепар".

Заведение находится на бульваре Пушкина. Рядом с названием на вывеске изображен мультипликационный герой Чебурашка, одетый в военную форму. Окна ресторана заложены импровизированными мешками с песком.

"Вас ждет вкусная русская кухня, авторские песни донецких и российских исполнителей, эксклюзивные интервью с легендарными командирами, а также лучшие военные традиции и много других сюрпризов", – говорится на странице ресторана в соцсети.