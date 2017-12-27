"Новогоднее перемирие" на Донбассе: один воин ВСУ погиб, пять — ранены

За прошедшие сутки, 26 декабря, в зоне проведения АТО на Донбассе боевики 6 раз нарушали перемирие, открывая огонь по позициям Вооруженных сил Украины. В результате обстрелов один военнослужащий погиб, трое ранены, а двое получили боевые травмы.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на официальной странице в Facebook.

На Луганском направлении боевики не соблюдали условий перемирия в районе Светлодарской дуги. Вблизи Луганского они применили 82-мм минометы и крупнокалиберные пулеметы, и около двух часов вели огонь по оборонительным укреплениям украинских военных. Кроме того, из стрелкового оружия они обстреливали защитников Станицы Луганской.

В то же время в районе Луганского зафиксирован пролет беспилотника боевиков, который корректировал минометный огонь бандформирований, что запрещено минскими договоренностями.

На других ключевых участках линии соприкосновения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, в Генштабе назвали безвозвратные потери ВСУ в 2017 году.