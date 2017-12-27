На границе с Россией начал работать биометрический контроль

Сегодня, 27 декабря, в Украине в тестовом режиме заработал биометрический контроль на границе с Россией.

По словам спикера пограничного ведомства Олега Слободяна, мобильные комплексы с биометрическим контролем будут размещены на пунктах пропуска с наибольшим трафиком, а место их дислокации будет меняться, сообщает 112 Украина.

"Мобильные комплексы смогут передвигаться с места на место. 27 числа в тестовом варианте мы попробуем использовать их на различных участках украинско-российской границы, чтобы протестировать саму систему, посмотреть готовность наших рабочих мест к более масштабному старту 1 января", — сказал Слободян.

Он подчеркнул, что пограничники будут готовы к полноценному запуску биометрического контроля на границе к 1 января.

По его словам, на пунктах пропуска в районе проведения АТО биометрическая проверка российских граждан проходить не будет, они не смогут пересечь КПВВ, если заехали с неподконтрольной территории.

Также в ГПСУ отметили, что биоконтроль на административной границе с оккупированным Россией Крымом не будет касаться граждан Украины, которые проживают на полуострове.

Стоит отметить, что с 2018 года в 157 международных пунктах пропуска для наземного транспорта и в аэропортах заработает новая система фиксации биометрических данных. Она не только позволяет контролировать срок пребывания в стране, но и подключена к базам Интерпола.

Кроме того будут проверяться паспорта, ID-карты, водительские удостоверения и даже техпаспорты. По информации пограничников, технические проблемы с въездом в Украину могут возникнуть лишь у туристов, которые не имеют биометрических паспортов.

Напомним, в сентябре 2017 года президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО, которым в Украине вводится система фиксации биометрических данных лиц на границе. В указе говорится, что правительство должно обеспечить начало функционирования с 1 января 2018 года национальной системы биометрической верификации и идентификации.