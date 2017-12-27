Названо место масштабного обмена заложниками на Донбассе

Из оккупированного Луганска к месту обмена отправилась колонна с 16 украинцами, в ДНР должны освободить из плена 58 человек.
Масштабный обмен пленными по формуле "306 на 74" пройдет в районе населенного пункта Горловка Донецкой области, а точнее – на контрольном пункте пропуска "Майорск" примерно в 12:00 по Киеву.
Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Hromadske.
Известно, что из оккупированного Луганска к месту обмена отправилась колонна с 16 украинцами.
В соцсети обнародовали видео, как пленные выходят из тюрьмы "ЛНР".
В Луганске украинских военнопленных уже отправили на обмен.— Новости Донбасса (@novostidnua) 27 декабря 2017 г.
Видео: WarGonzo / Telegram pic.twitter.com/2O4bc2lbo4
Из колонии в оккупированной Макеевке также вывезены пленные. Стоит отметить, что представители так называемой ДНР должны сегодня освободить из плена 58 человек.
Между тем, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко в Facebook, что представители Международного комитета Красного Креста пообщались в конфиденциальном режиме с лицами, которые будут переданы боевикам ради освобождения украинцев.
"С самого утра вместе с омбудсменом Валерией Лутковской, представителями СБУ, прокуратуры, другими задействованными лицами посетили места, где представители МККК смогли беспрепятственно пообщаться с теми, кто будет передан для освобождения наших ребят. МККК подтвердили, что со всеми могли пообщаться в конфиденциальном режиме", — отметила она.
Также Геращенко сообщила, что было проконтролировано формирование колонны, которая направлена к месту освобождения заложников.
"Сформированная колонна с лицами из списка 306 уже движется в сопровождении представителей МККК. Держим кулаки, молимся и работаем — чтобы все произошло", — написала Геращенко.
Напомним, ранее по соцсетям среди украинцев начали распространять призыв о встрече украинских военных из плена.