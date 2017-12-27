Названо место масштабного обмена заложниками на Донбассе

Масштабный обмен пленными по формуле "306 на 74" пройдет в районе населенного пункта Горловка Донецкой области, а точнее – на контрольном пункте пропуска "Майорск" примерно в 12:00 по Киеву.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Hromadske.

Известно, что из оккупированного Луганска к месту обмена отправилась колонна с 16 украинцами.

В соцсети обнародовали видео, как пленные выходят из тюрьмы "ЛНР".

В Луганске украинских военнопленных уже отправили на обмен.



Видео: WarGonzo / Telegram pic.twitter.com/2O4bc2lbo4 — Новости Донбасса (@novostidnua) 27 декабря 2017 г.





Из колонии в оккупированной Макеевке также вывезены пленные. Стоит отметить, что представители так называемой ДНР должны сегодня освободить из плена 58 человек.

Между тем, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко в Facebook, что представители Международного комитета Красного Креста пообщались в конфиденциальном режиме с лицами, которые будут переданы боевикам ради освобождения украинцев.

"С самого утра вместе с омбудсменом Валерией Лутковской, представителями СБУ, прокуратуры, другими задействованными лицами посетили места, где представители МККК смогли беспрепятственно пообщаться с теми, кто будет передан для освобождения наших ребят. МККК подтвердили, что со всеми могли пообщаться в конфиденциальном режиме", — отметила она.

Также Геращенко сообщила, что было проконтролировано формирование колонны, которая направлена к месту освобождения заложников.

"Сформированная колонна с лицами из списка 306 уже движется в сопровождении представителей МККК. Держим кулаки, молимся и работаем — чтобы все произошло", — написала Геращенко.

Напомним, ранее по соцсетям среди украинцев начали распространять призыв о встрече украинских военных из плена.