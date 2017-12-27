Обмен пленными на Донбассе: все подробности, названы фамилии освобожденных украинцев

27 декабря 2017, 23:05

Украинская сторона передала 233 человека, а получала — 73, уточнила Геращенко.

  • Обмен пленными на Донбассе: все подробности, названы фамилии освобожденных украинцев "ЛИЦ"
  • Обмен пленными на Донбассе: все подробности, названы фамилии освобожденных украинцев facebook.com
  • Обмен пленными на Донбассе: все подробности, названы фамилии освобожденных украинцев Ирина Геращенко
  • Обмен пленными на Донбассе: все подробности, названы фамилии освобожденных украинцев Ирина Геращенко
  • Обмен пленными на Донбассе: все подробности, названы фамилии освобожденных украинцев Ирина Геращенко
  • Обмен пленными на Донбассе: все подробности, названы фамилии освобожденных украинцев twitter.com/prm_ua
  • Обмен пленными на Донбассе: все подробности, названы фамилии освобожденных украинцев twitter.com/prm_ua

В среду, 27 декабря, на Донбассе прошел масштабный обмен пленными между Украиной и боевиками "Л/ДНР", в Верховной Раде назвали фамилии освобожденных украинцев, позже бывших заложников встретили в аэропорту Харькова.

Все подробности обмена:

Как сообщала вице-спикер парламента и официальный представитель президента в переговорной группе Ирина Геращенко на своей странице в Facebook, обмен произойдет по формуле "306 на 74".

Террористы во временно оккупированном Луганске уже сообщили об отправке своей партии украинских пленных. Немногим позднее в украинских СМИ появилась информация о наиболее вероятном месте обмена - контрольно-пропускного пункта "Майорск" в прифронтовой зоне к северу от Горловки.

Как сообщает портал "Страна.юа", граждан России 27 декабря не будут обменивать на украинских военнопленных. 

Кроме того, советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков сообщил о том, что освобожденных из плена украинцев доставят в Киев на борту военного самолета "Ил-76". 

По информации пресс-службы Минобороны Украины, с 18:00 пленных будут ожидать их родственники и руководство Украины на площадке военного аэродрома в городе Борисполь. 
В сервисе микроблогов Twitter появились фотоснимки с места обмена. 

"Списки обсуждены и согласованы. Отработали этот этап и скоро начинается освобождение", - написала в на своей странице в Facebook Ирина Геращенко

Как сообщает агентство "Интерфакс", процесс обмена официально стартовал. Первая группа пленных со стороны "ЛНР" убыла на украинскую территорию.

43 человека, которые изначально должны были войти в состави партии пленных с украинской стороны, отбыли наказание и были освобождены из-под стражи - поэтому на обмен не прибыли. Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на уполномоченную Верховной Рады по правам человека Валерию Лутковскую.

По ее словам, есть отдельные люди (10-15 человек) которые приехали на обмен, но отказываются возвращаться на временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей. Лутковская также отметила, что каждого пленного будут спрашивать в присутствии представителей Красного Креста, желает ли он возвращение на неподконтрольные Украине территории.
 
Как сообщают интернет-портал и группировки "ЛНР", первый этап обмена завершен. По их данным, украинская сторона передала 75 человек вместо оговоренных ранее 99. "ЛНР" передал Украине 16 пленных. Немногим позднее стало известно, что число вернувшихся к боевикам немногим меньше - 73 человека. Двое людей отказались возвращаться после обмена.
 
Стартовал второй этап обмена - между Украиной и боевиками "ДНР". Об этом сообщает сепаратистский портал "Донецкое агенство новостей". Однако, достоверное неизвестно, на чьей территории происходит обмен - говорится лишь об окрестностях КПП под Горловкой.
Как сообщает "Громадське", боевики "ДНР" передали 58 пленных, а Украина – 165. В числе освобожденных из Донецка - ученый-религиовед Игорь Козловский, год проведший в застенках террористов по обвинению в шпионаже. Кроме того, двое пленных отказались возвращаться с территории Украины в пределы "ДНР". неподконтрольные территории.
 
Как сообщает на своей Facebook-странице представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко, обмен закончен. 74 пленных были освобождены и вернулись на подконтрольную Украине территорию. 
Позже Геращенко уточнила, что украинская сторона передала 233 человека, а получала — 73.

По данным, опубликованным на сайте Рады, среди освобожденных — бойцы батальона "Кривбасс" Николай Герасименко и Александр Лазаренко, которых боевики незаконно удерживали еще с февраля 2015 года, после Дебальцево.

На свободе оказались представитель Нацгвардии Евгений Чуднецов, которого террористы самопровозглашенной "ДНР" "приговорили" к 30 годам, он подвергся страшным пыткам в застенках, и легендарные "киборги" — защитники донецкого аэропорта — Александр Морозов и Иван Ляса, дольше всех находившиеся в заложниках, еще после обороны объекта.

Удалось освободить военнослужащих, которые достойно и мужественно держались в местах неволи, — Александра Олейника, Алексея Кодьмана, Алексея Кириченко, Александра Калина, которых раненными захватили боевики в период с конца 2014 года по начало 2016 во время самых тяжелых боевых действий на фронте.

Еще освобождены легендарный историк и религиовед, президент Центра религиоведческих исследований и международных духовных отношений, руководитель Донецкого областного отделения Украинской ассоциации религиоведов, президент Донецкой областной ОО "Центр Дискавери" Игорь Козловский и общественный активист и волонтер Владимир Фомичев.

Также среди освобожденных есть: Абрамов А.А., Арбузов А. И., Ахмеров А.А., Бердник Д.О., Белов Ю., Бучок В.М., Гаевая Л., Гашпор К.В., Голиков А.А., Даркин А.В., Казначеев Е.Г., Кононенко Е.Н., Кононенко И.Н., Костенников А.Т., Канарский А.Г., Коць Л.Р., Кусков А.А., Левашов Д.А., Любчук В.П., Неделяев Е.В., Недосекин В.Б., Новицкий А.С., Овчаренко В.В., Политова А.П., Попов В.В., Радулов С.М., Сапожников И.В., Симоненко Е.В., Сычев Л.М., Синченко Г.А., Соболев Н.В., Старченко С.И., Тиренко И.В., Храмых А.Н., Чмерук А.В., Чулга А.Н., Швайко В.Ю., Яковенко И. С., Бессараб А.Ф., Гулька В.М., Иовов Н.Н., Кушпиль А.А., Петрачкова А.Г., Радовец В.Н., Юрбаш П.В., Богдан В.С., Виндюк А.В., Гладкий С.В. и другие.

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Донбасс ДНР Украина ЛНР пленные
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