Le Figaro: США и Канада меняют облик украинской армии

28 декабря 2017, 17:59

Уже более двух лет канадские и американские инструкторы работают с украинскими военными, пытаясь помочь Киеву реформировать свою армию, говорится в материале французского издания. 

Украинские солдаты тренируются со своими американскими коллегами в Международном центре мира и безопасности им. Яворова. Фото: Reuters

Иностранные специалисты отмечают успехи своих подопечных и хвалят за желание учиться. По мнению украинцев, опыт западных коллег поможет им отойти от устаревших советских устоев.

Канада недавно одобрила поставку вооружений Киеву, США могут последовать её примеру, но не стоит забывать, что на протяжении уже двух лет специалисты из двух этих стран занимаются подготовкой бойцов украинской армии, пишет Inosmi со ссылкой на Le Figaro.

"Первое отделение, сюда, строиться! Второе ― туда. Переводчики, поехали", ― командует старший сержант 45-й пехотной бригады Национальной гвардии штата Оклахома Джефф Леггетт. Тем временем его подопечные "нейтрализуют противника" в доме, "странным образом напоминающем о Донбассе", хотя он и находится более чем в тысяче километров отсюда.

"Здесь все, чтобы учиться. Завтра снова будут учения, два раза, три раза. В реальных условиях", ― говорит Леггетт бойцам. Затем американец вместе со своими коллегами, другими инструкторами, удаляется в Международный центр миротворчества и безопасности, расположенный в городе Яворов. Это единственная украинская военная база, открытая для сил НАТО не только в период учений Rapid Trident, но и в течение всего года ― в рамках сотрудничества, нацеленного на переподготовку армии Киева.

Как отмечает издание, многие солдаты здесь не понаслышке знакомы с войной в Донбассе. К примеру, 25-летний Сергей из 72-й механизированной бригады участвовал в боях у Славянска и Дебальцево. "Учиться никогда не поздно. Нам еще многое предстоит сделать, чтобы выйти на уровень американцев. В особенности, конечно, нам нужны новые офицеры", ― объясняет украинец.

Менее чем за три года у 200 американских и 250 канадских специалистов, расквартированных в Яворове, появились собственные районы с отдельными столовыми, тренажерными залами и жильем.

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"В 2015 году украинцы попросили помощи — и канадцы первыми сказали им да. Это уже пятая смена. Здесь уже побывало порядка тысячи канадских военных. Перед нами поставили задачу разработать программу подготовки для унтер-офицерского состава украинской армии", ― объясняет помощник командующего 2-й Канадской механизированной бригады майор Джефф Дэй.

По словам майора, сегодня Украине приходится иметь дело с гибридной войной, и долг иностранных инструкторов ― поделиться опытом, который они получили в Афганистане.

"Большая часть наших подопечных и сами имеют боевой опыт. Это профессиональные военные, компетентные и стремящиеся к обучению. Они очень хотят учиться, потому что некоторые собственными глазами видели, как умирают их сослуживцы", ― комментирует канадский сержант Рауль Захара.

По российской традиции все решения идут от офицеров свыше, в то время как в Канаде высоко ценится личная инициатива непосредственно на поле боя, подчёркивает Захара. "Ну а пока в ближайшие 10—15 лет они не готовы к вступлению в НАТО".

22-летний Олег называет канадцев, которые питаются куда лучше и носят бронежилеты в три раза легче украинских, "офигенными парнями". В конце концов, главное ― менталитет. А лейтенант Виталий Илык, служивший в элитной 36-й отдельной бригаде морской пехоты, обеспечивающей оборону Мариуполя, признаётся: "Очень интересно смотреть, как американцы организовывают свою работу, отношения с подчиненными, с каким энтузиазмом берутся за дело. Здесь наша военная традиция советского происхождения абсолютно не к месту. По сути, в Красной армии не было званий, которые выступали бы посредниками между высоким руководством и непосредственно солдатами, — отсюда алкоголизм и прочие пороки. Сегодня мы хотим изменить модель и перестать пытаться прогнуть человека под систему".

Le Figaro обращает внимание, что американцы, по большей части, ограничиваются комментариями о подготовке, а вот украинцы идут дальше и говорят о "победе в войне". Впрочем, гибридная война доставила им немало хлопот.

Но, как признают американцы, украинцы прогрессируют. "Менее чем за год я увидела значительное улучшение их уровня подготовки. Их инструкторы и унтер-офицеры настроены более серьезно. Их руководство начинает видеть интерес в том, чтобы направлять сюда лучших солдат. Прекрасно,что они занимаются всеми этими преобразованиями, пока сражаются в настоящей войне", ㄧ заявила офицер связи 45-й пехотной бригады Национальной гвардии штата Оклахома Кайла Кристофер.

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